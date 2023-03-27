Що чекає на чоловіків, які незаконно виїхали за кордон — відповідь ДПСУ

Українські чоловіки не зможуть отримати статус біженця в Європі

Вже понад рік в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Багато українських чоловіків ідуть в армію добровольцями, щоб захистити свою батьківщину. Та є й процент ухилянтів, які намагаються нелегально перетнути кордон.

Представник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що чекатиме на тих, хто намагається незаконно втікти з України.

Усіх втікачів повертатимуть

За словами Демченко, йде активна співпраця з прикордонними службами Європи, щоб спільно протидіяти спробам незаконного перетину кордону.

Тому всіх українських чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, повертатимуть іноземні прикордонники.

Чиновник розповів про українця, який намагався втекти до Румунії та загинув під час перетину річки Тиса. За словами Демченка, якби цей чоловік успішно б дістався Румунії, його все одно повернули б для притягнення до відповідальності.

"Ми з початку повномасштабного вторгнення співпрацюємо з нашими колегами із ЄС і Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону. Якби цей чоловік, який загинув на Тисі, потрапив до Румунії, його б повернули на територію України та притягнули б до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Ніколи не стануть біженцями

Демченко зазначив, що чоловіки, яким вдалося незаконно перетнути кордон, намагаються просити для себе статус біженця. Проте такий статус отримати не вдасться.

Втікачів-порушників все одно повертатимуть до України.

Саме тому Андрій Демченко закликав і тих, хто тікає, і тих, хто займається організацією втеч, утриматися від цього в майбутньому.

Яка відповідальність передбачена за незаконний перетин кордону під час дії воєнного стану

Адвокат та юрист Ario Law Firm Антон Діденко зазначає, що передбачено кілька видів покарання:

адміністративне;

кримінальне.

Існує кримінальна відповідальність за ст. 332-2 Кримінального кодексу України. Вона стосується:

перетину державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави;

перетину кордону особою, якій заборонено в’їзд на територію України;

перетину державного кордону України представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон, або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за допомогою документів, що містять неправдиві відомості.

"Тобто, якщо певна особа намагається покинути територію України з якоюсь особистою метою (хоча б навіть не зовсім законною, як, наприклад, ухилення від мобілізації), то вона не підпадає під кримінальну відповідальність за ст. 332-2 КК України", — каже адвокат.

Для ухилянтів від призову, які намагаються незаконно виїхати з країни передбачена ст. 336 Кримінального кодексу України.

Покарання передбачається у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Проте не варто думати, що будь-яка особа чоловічої статі призовного віку, яка вчиняє спробу незаконно перетнути кордон, автоматично потраплятиме під дію статті 336 КК України.

Юрист підкреслює, якщо за обставинами справи та наявними доказами орган досудового розслідування зможе довести в суді, що незаконний перетин кордону чоловіком призовного віку вчинено саме з метою ухилення від мобілізації, то лише тоді така кримінальна відповідальність не буде виключена.

"Окремо варто зупинитися на адміністративній відповідальності за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон, або в пунктах пропуску через державний кордон без відповідних документів (або з використанням підробленого документа чи таких, що містять неправдиві відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади)", — каже Діденко.

За словами юриста, за такі дії статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн до 8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення.

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

Нагадаємо, з'явилися дані стосовно чоловіків-втікачів, які виїхали з країни за системою "Шлях" та не повернулися назад.