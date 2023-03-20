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Чотири області-антилідери: скільки чоловіків втекли з України під час війни

20 березня 2023 13:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Скільки чоловіків втекли з України за час війни — статистика та області-антилідери
Вказана статистика стосується періоду з 24 лютого до 31 грудня 2022 року
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

З початком дії воєнного стану та загальної мобілізації виїзд чоловіків з України був суттєво обмежений. Перетин кордону став можливим завдяки спеціальній системі Шлях. На жаль, деякі військовозобов'язані скористалися цим, щоб втекти з країни. 

Скільки чоловіків виїхали та не повернулися в Україну під час війни, повідомляє "Главком" з посиланням на проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка перевіряла використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги.

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Військовозобов'язані українці, що втекли з країни — статистика 

Як відомо, під час воєнного стану за допомогою програми Шлях легально виїхати з України можуть чоловіки-волонтери призовного віку, які перевозять гуманітарні чи медичні вантажі.

За цією програмою загалом виїхали 96442 чоловіків призовного віку, проте з них так і не повернулися до України 9373 військовозобов'язаних. Це становить 11,1% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд.

Успішно скористались наданим дозволом на виїзд за кордон 66374 особи.

Крім цього, 3178 військовозобов’язаних при перетині державного кордону не було випущено службовими особами Державної прикордонної служби України у зв’язку з не підтвердженням мети виїзду.

Вказана статистика стосується періоду з 24 лютого до 31 грудня 2022 року.

Військовозобов'язані українці, що втекли з країни — статистика

Чотири області-антилідери за кількістю чоловіків-втікачів 

У число антилідерів потрапили наступні області: 

  • Волинська — випустили 21108 військовозобов’язаних, не повернулося 1375 чоловіків; 
  • Львівська — випустили 31558 чоловіків, не повернулося 1036;
  • Тернопільська — 14036 чоловіків проти 964 чоловіка;
  • Київська — 7427 чоловіків проти 674. 

Чотири області-антилідери за кількістю чоловіків-втікачів

Далі статистика за областями наступна: 

  • Рівненська — 7691 особа проти 513;
  • Харківська — 3689 чоловіків проти 455;
  • Житомирська — 6921 особа проти 392;
  • Чернівецька — 3854 чоловіків проти 244;
  • Вінницька — 4662 чоловіків проти 124;
  • Миколаївська — 2023 чоловіків проти 113;
  • Черкаська —  1878 чоловіків проти 102;
  • Закарпатська — 6425 чоловіків проти 90;
  • Хмельницька — 3264 чоловіків проти 80;
  • Чернігівська — 1731 особа проти 66;
  • Дніпропетровська — 1369 чоловіків проти 53;
  • Одеська — 652 чоловіків проти 35;
  • Запорізька — 1011 чоловіків проти 28;
  • Івано-Франківська — 1339 чоловіків проти 26;
  • Кіровоградська — 631 особа проти 25;
  • Полтавська — 224 чоловіків проти 20;
  • Сумська — 568 чоловіків проти 19;
  • Херсонська — 347 чоловіків проти 11;
  • Луганська — 127 чоловіків проти 3.

Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни

Нагадаємо, ми писали, що за даними аналітичної платформи Опендатабот, станом на 1 березня 2023 року за "загальною процедурою" видано понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон через систему "Шлях".

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

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