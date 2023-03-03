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Перетин кордону 2023: чи можуть виїхати українські чоловіки з робочою візою

3 березня 2023 18:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Чи можуть чоловіки виїхати з України, маючи візу країни ЄС — роз'яснення юриста
Робочі візи відносяться до довгострокових та оформлюються на строк від 1 року до 3 років
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

Вже понад рік як українським військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни через загальну мобілізацію та воєнний стан. Проте є й виключення.  

Юрист Максим Боярчуков в коментарі Факти ICTV розповів, чи можуть чоловіки виїхати до країн ЄС за наявності робочої візи.

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Що таке робоча віза

Як пояснює експерт, робоча віза — це документ, який дає дозвіл на офіційне працевлаштування в інших країнах.Наявність робочої візи гарантує іноземному працівнику захист його прав як робітника на території країни отримання візи.

До початку повномасштабного вторгнення громадянам України відкривали такі візи, і вони могли абсолютно легально поїхати на роботу в будь-яку країну ЄС.

Робочі візи відносяться до довгострокових та оформлюються на строк від 1 року до 3 років — залежно від візової історії заявника, характеру посади, яку він планує обіймати, а також від рішення візових офіцерів у тій країні, до якої направляється.

Що таке робоча віза

Чи можна виїхати за кордон із робочою візою під час війни

Юрист підкреслив, що робоча віза будь-якої країни ЄС не є достатньою підставою для українського військовозобов'язаного для перетину кордону під час воєнного стану. Оскільки не є документом, який підтверджує право постійного проживання за кордоном або статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Боярчуков пояснює, що виїхати з робочою візою можуть лише ті громадяни України, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації або мають право на виїзд з України.

Раніше у МВС повідомляли:

"Для підтвердження підстав перетину державного кордону на виїзд, крім документів, що підтверджують особу, необхідно надати документи, які підтверджують статус особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації та має право на виїзд з України".

Як можуть виїхати чоловіки з робочою візою з України

Хто має право на виїзд з України у 2023 році

Станом на 2023 рік виїжджати за кордон можуть: 

  • зняті з військового обліку за станом здоров'я;
  • тимчасово непридатні до військової служби;
  • батьки трьох і більше дітей;
  • батьки, які самостійно виховують дитину;
  • чоловіки з інвалідністю І-III групи;
  • супровід осіб з інвалідністю;
  • супровід родичів на лікування;
  • постійне місце проживання за кордоном;
  • поранені військовослужбовці або військовослужбовці, які проходять підготовку в іншій країні;
  • водії та волонтери;
  • моряки, а саме працівники морських суден, судів внутрішнього плавання або особи, які проходять практичну підготовку на судах;
  • спортсмени та діячі культури.

Хто має право на виїзд з України у 2023 році

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Раніше ми писали, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну

Також юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки

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