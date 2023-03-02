В Україні змінили перелік документів для перетину кордону під час війни — що відомо

Перелік документів, які дозволяють виїжджати за кордон під час воєнного стану, суттєво змінився

Щоб виїхати за кордон під час дії воєнного стану, українським чоловікам призовного віку, які мають інвалідність, необхідно буде пред'явити більше довідок, що дають на це дозвіл.

Перелік було змінено відповідною постановою №1212, яка опублікована на сайті Кабінету міністрів України.

Варто зазначити, що відповідна норма для осіб з інвалідністю зовсім не є нововведенням, а діє ще від листопада 2022 року.

Чому змінили перелік документів

Причиною змін став той факт, що довідка не містить персональних даних, що дозволяють ідентифікувати особу.

Тому з переліку документів, які дозволяють виїхати за межі України чоловікам призовного віку, вилучили довідку про інвалідність, видану виключно за висновком медико-соціальної експертизи.

Тепер на кордоні потрібно надати додаткове свідоцтво, що підтверджує відповідність особистих даних з діагнозом.

Які документи необхідно надати при виїзді за кордон

Українець, який має оформлену інвалідність, може виїхати з країни до кінця воєнного стану.

Але для цього він має надати один із зазначених документів:

посвідчення, що підтверджує відповідну інвалідність;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Раніше ми писали, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

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