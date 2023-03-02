В Украине изменили перечень документов для пересечения границы во время войны — что известно

Список документов, позволяющих выезжать за границу во время военного положения, существенно изменился

Чтобы выехать за границу во время действия военного положения, украинским мужчинам призывного возраста, имеющим инвалидность, необходимо будет предъявить больше справок, дающих на это разрешение.

Перечень был изменен соответствующим постановлением №1212, которое опубликовано на сайте Кабинета министров Украины.

Следует отметить, что соответствующая норма для лиц с инвалидностью вовсе не нововведение, а действует еще с ноября 2022 года.

Почему изменили список документов

Причиной изменений стал тот факт, что справка не содержит персональных данных, позволяющих идентифицировать личность.

Поэтому из перечня документов, позволяющих уехать за пределы Украины мужчинам призывного возраста, изъяли справку об инвалидности, изданную исключительно по заключению медико-социальной экспертизы.

Теперь на границе нужно предоставить дополнительное свидетельство, подтверждающее соответствие личных данных с диагнозом.

Какие документы необходимо предоставить при выезде за границу

Украинец, имеющий оформленную инвалидность, может уехать из страны до конца военного положения.

Но для этого он должен предоставить один из указанных документов:

удостоверение, подтверждающее соответствующую инвалидность;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справка о получении льгот человека с инвалидностью, не имеющей права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Ранее мы писали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.

Напомним, мы сообщали, могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

Также юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.