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Військовозобов'язані за кордоном: чи діятимуть санкції за ухилення від призову

1 березня 2023 16:05
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Яке покарання загрожує українським чоловікам, які не повернулись з-за кордону — юристка попередила про наслідки
Військовозобов'язані можуть понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

До України досі не повернулися чимало українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон до повномасштабної війни чи вже під час воєнного стану. У зв'язку з загальною мобілізацією, що триває в країні, виникають питання щодо того, чи чекає на таких громадян адміністративна або кримінальна відповідальність. 

Відповідь надала юристка Вікторія Тютюнникова в коментарі газеті "Експрес".

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Що чекає на чоловіків, які залишилися за кордоном 

Як пояснює юристка, такі особи будуть нести відповідальність. При поверненні додому на них, перш за все, чекатиме адміністративна відповідальність відповідно до ст. 210-1 КУпАП за недотримання законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 

Штраф при цьому може становити від 3400 до 5100 грн. Якщо стане відомо, що військовозобов'язаний нелегально перетнув кордон, доведеться додатково заплатити від 3400 до 8500 грн.

Є також ризик кримінальної відповідальності у разі, якщо перетин кордону відбувся після вручення повістки. При цьому як покарання загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Що чекає на чоловіків, які залишилися за кордоном

Правила вручення повістки військовозобов'язаним

Чи має військовозобов'язаний повернутися в Україну, якщо прийшла повістка за місцем прописки?

"Ні. Повістка вважається належно переданою, якщо вона вручена військовозобов’язаному під особистий підпис. Тобто її не можна передавати через членів сім’ї, родичів або друзів. Оскільки чоловік перебуває за кордоном і сам не може прийняти повістку, то й обов’язку прибути до ТЦК не має", — пояснила Тютюнникова. 

Крім того, юристка розповіла, що правила перетину кордону, що застосовуються, не відповідають положенням Основного закону, "який передбачає, що вони мають бути визначені законом, а не постановою Кабміну, як це є зараз".

При цьому звичайним громадянам довести через суд незаконність заборони виїзду чоловіків призовного віку практично неможливо. Встановлення факту неконституційності цих правил стосується повноважень КСУ, а звертатися до цієї інстанції можуть лише президент, народні депутати, Верховний Суд, уповноважений ВР з прав людини, але не фізичні особи.

Правила вручення повістки військовозобов'язаним

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час війни

Наразі таке право мають:

  • заброньовані працівники підприємств;
  • чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;
  • тимчасово непридатні до військової служби;
  • особи, які утримують трьох неповнолітніх дітей;
  • особи, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і дружину, яка проходить військову службу;
  • співробітники Міноборони, СБУ, ЗСУ;
  • чиновники (якщо є відповідне рішення про службове відрядження, лист щодо проходження лікування у закордонній клініці або повідомлення про смерть близького родича за кордоном);
  • представники окремих професій (залізничники, працівники авіації);
  • спортсмени.

Хто з чоловіків може виїжджати за кордон під час війни

Раніше ми писали, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України. А також чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну

Нагадаємо, юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки

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