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Военнообязанные за границей: будут ли действовать санкции за уклонение от призыва

1 марта 2023 16:05
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Какое наказание грозит не вернувшимся из-за границы украинским мужчинам — юрист предупредила о последствиях
Военнообязанные могут понести как административную, так и уголовную ответственность
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Украину до сих пор не вернулись многие украинские мужчины призывного возраста, которые выехали за границу до полномасштабной войны или уже во время военного положения. В связи с продолжающейся в стране общей мобилизацией возникают вопросы относительно того, ожидает ли таких граждан административная или уголовная ответственность.

Ответ предоставила юристка Виктория Тютюнникова в комментарии газете "Экспресс".

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Что ждет мужчин, оставшихся за границей

Как объясняет юристка, такие лица будут нести ответственность. При возвращении домой их, прежде всего, будет ждать административная ответственность в соответствии со ст. 210-1 КУоАП за несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Штраф при этом может составлять от 3400 до 5100 грн. Если станет известно, что военнообязанный нелегально пересек границу, придется дополнительно заплатить от 3400 до 8500 грн.

Есть также риск уголовной ответственности в случае, если пересечение границы произошло после вручения повестки. При этом в качестве наказания грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Что ждет мужчин, оставшихся за границей

Правила вручения повестки военнообязанным

Должен ли военнообязанный вернуться в Украину, если пришла повестка по месту прописки?

"Нет. Повестка считается надлежащим образом переданной, если она вручена военнообязанному под личную подпись. То есть ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей. Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в ТЦК нет", — пояснила Тютюнникова.

Кроме того, юристка рассказала, что применяемые правила пересечения границы не соответствуют положениям Основного закона, "который предусматривает, что они должны быть определены законом, а не постановлением Кабмина, как это сейчас".

При этом обычным гражданам доказать через суд незаконность запрещения выезда мужчин призывного возраста практически невозможно. Установление факта неконституционности этих правил касается полномочий КСУ, а обращаться в эту инстанцию могут только президент, народные депутаты, Верховный Суд, уполномоченный по правам человека, но не физические лица.

Правила вручения повестки военнообязанным

Кто из мужчин может выезжать за границу во время войны

Пока такое право имеют:

  • забронированные работники предприятий;
  • мужчины с инвалидностью любой группы;
  • временно непригодны к военной службе;
  • лица, содержащие трех несовершеннолетних детей;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и жену, проходящую военную службу;
  • сотрудники Минобороны, СБУ, ВСУ;
  • чиновники (если есть соответствующее решение о служебной командировке, письмо о прохождении лечения в зарубежной клинике или сообщение о смерти близкого родственника за границей);
  • представители отдельных профессий (железнодорожники, работники авиации);
  • спортсмены.

Кто из мужчин может выезжать за границу во время войны

Ранее мы писали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины. А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли находящимся за рубежом украинским мужчинам вручать повестки.

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