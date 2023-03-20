Сколько мужчин сбежали из Украины за время войны — статистика и области-антилидеры

Указанная статистика касается периода с 24 февраля по 31 декабря 2022 года

С началом действия военного положения и всеобщей мобилизации выезд мужчин из Украины был существенно ограничен. Пересечение границы стало возможным благодаря специальной системе Шлях. К сожалению, некоторые военнообязанные воспользовались этим, чтобы бежать из страны.

Сколько мужчин уехали и не вернулись в Украину во время войны, сообщает "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проверяла использование по целевому назначению гуманитарной и другой помощи.

Военнообязанные украинцы, бежавшие из страны — статистика

Как известно, во время военного положения с помощью программы Шлях легально выехать из Украины могут мужчины-волонтеры призывного возраста, перевозящие гуманитарные или медицинские грузы.

По этой программе в общей сложности выехали 96442 мужчины призывного возраста, однако из них так и не вернулись в Украину 9373 военнообязанных. Это составляет 11,1% от общего количества лиц, воспользовавшихся правом на выезд.

Успешно воспользовались предоставленным разрешением на выезд за границу 66 374 человека.

Кроме того, 3178 военнообязанных при пересечении государственной границы не были выпущены должностными лицами Государственной пограничной службы Украины в связи с не подтверждением цели выезда.

Указанная статистика касается периода с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Четыре области-антилидеры по количеству беглых мужчин

В число антилидеров попали следующие области:

Волынская — выпустили 21108 военнообязанных, не вернулось 1375 мужчин;

Львовская — выпустили 31558 мужчин, не вернулось 1036;

Тернопольская — 14036 мужчин против 964 мужчины;

Киевская — 7427 мужчин против 674.

Далее статистика по областям следующая:

Ровенская — 7691 человек против 513;

Харьковская — 3689 мужчин против 455;

Житомирская — 6921 человек против 392;

Черновицкая — 3854 мужчин против 244;

Винницкая — 4662 мужчин против 124;

Николаевская — 2023 мужчин против 113;

Черкасская — 1878 мужчин против 102;

Закарпатская — 6425 мужчин против 90;

Хмельницкая — 3264 мужчин против 80;

Черниговская — 1731 человек против 66;

Днепропетровска — 1369 мужчин против 53;

Одесская — 652 мужчин против 35;

Запорожская — 1011 мужчин против 28;

Ивано-Франковская — 1339 мужчин против 26;

Кировоградская — 631 человек против 25;

Полтавская — 224 мужчин против 20;

Сумская — 568 мужчин против 19;

Херсонская — 347 мужчин против 11;

Луганская — 127 мужчин против 3.

Напомним, мы писали, что по данным аналитической платформы Опендатабот, по состоянию на 1 марта 2023 года по "общей процедуре" выдано более 1,27 млн разрешений на выезд за границу через систему "Путь".

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.