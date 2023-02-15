Як працює система Шлях та що загрожує волонтерам, які не повернуться з-за кордону — пояснення адвоката

Згідно з системою Шлях, водії можуть перебувати за кордоном не більше ніж 30 днів

З 24 лютого 2022 року в Україні був введений воєнний стан та розпочата загальна мобілізація. Також почали діяти певні заборони щодо виїзду за межі країни військовозобов'язаних осіб віком від 18 до 60 років. Водночас законодавством було визначено категорії осіб, які могли перетинати кордон, серед них водії, які перевозять гуманітарну допомогу і важливий медичний вантаж, волонтери. Перетин кордону став можливим завдяки спеціальній системі Шлях.

Що таке система Шлях, як вона працює, хто може отримати дозвіл на виїзд та яка відповідальність загрожує волонтерам за неповернення в Україну, розповіли Факти ICTV.

Що таке система Шлях

Програма "Шлях" для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) призовного віку легально отримати зелене світло на поїздки за межі України, якщо вони перевозять гуманітарні чи медичні вантажі.

Дана система запрацювала з 17 березня 2022 року.

Цікаво, що створена вона була ще у 2021 році, насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видачі дозволів та ліцензій на перевезення вантажів та спрощення самої процедури.

Система Шлях — як вона працює

"Водії, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, зможуть здійснювати перетин державного кордону.

Такий дозвіл здійснюється за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі Шлях, адміністратором якої є Укртрансбезпека, та за рішенням Мінінфраструктури або обласних, Київської міської військових адміністрацій", — розповів адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Діденко.

Хто може отримати дозвіл на виїзд з країни

Скористатися таким способом перетину кордону можуть далеко не всі українці.

Подати заявку та отримати дозвіл на виїзд мають право:

водії, що перевозять вантаж для потреб ЗСУ чи інших військових формувань відповідно до законів України;

водії, які перевозять медичні вантажі;

водії, що перевозять вантажі гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Які документи необхідні на перетину кордону за системою Шлях

Водію необхідно мати підтвердження від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, установ:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних установ;

відправників чи одержувачів гуманітарної допомоги.

Як подати заявку та виїхати за кордон по системі Шлях

Для цього потрібно подати відповідну заявку до Міністерства інфраструктури або до обласних військових адміністрацій, після чого дані водіїв внесуть у систему та погоджуватимуть у Держприкордонслужбі.

Щоб отримати дозвіл, достатньо звернутися з листом до відповідної обласної військової адміністрації. Лист потрібно надіслати на електронну адресу.

Після опрацювання вашої заявки відповідна обласна державна адміністрація приймає рішення про ваш виїзд за кордон.

Якщо вам дозволили покидати межі України для перевезення гуманітарного вантажу, то ваші відомості вносять до інформаційної системи Шлях.

Також надсилається лист до Державної прикордонної служби України на погодження виїзду. І вже Держприкордонслужба приймає остаточне рішення щодо пропуску водія за кордон.

Це відбувається на підставі витягу з розпорядження обласної військової адміністрації про надання дозволу на виїзд (у паперовому або електронному вигляді) та наявності відповідних відомостей у системі Шлях.

До Держприкордонслужби можуть звернутися:

військові та правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги (за поданням районної військової адміністрації).

Інструкція подання заяви для участі у системі Шлях

Охочий взяти участь у програмі має:

створити електронну заяву у базі Шлях для виїзду за кордон;

вказати види діяльності;

вказати інформацію про транспортні засоби;

завантажити кольорові фото свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення;

передати інформацію на розгляд.

Ліцензії на період дії воєнного стану оформлюються в електронному вигляді та відображаються на сайті. Детальний опис кроків реєстрації можна знайти тут.

Якщо волонтер виїхав за кордон та не повернувся в Україну — відповідальність

Згідно з системою Шлях, водії можуть перебувати за кордоном не більше ніж 30 днів. Після закінчення терміну волонтер має обовʼязково повернутися в Україну.

Якщо водій-волонтер не повертається у зазначений термін, Укртрансбезпека має право заборонити перевізнику або фонду використовувати систему. А якщо мету поїздки не буде підтверджено, то Держприкордонслужба може відмовити у перетині кордону.

За словами Антона Діденко, окремої статті, яка передбачає кримінальну або адміністративну відповідальність за неповернення водія-волонтера, немає.

"У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень", — зазначає юрист.

Експерт додає, що кримінальна відповідальність загрожує водіям лише за умови, що орган досудового розслідування доведе, що чоловік мав мотиви ухилитися від призову.

"У разі неповернення такої особи з метою ухилення від своїх обов’язків стосовно мобілізації, така особа може нести кримінальну відповідальність за ст. 336 Кримінального кодексу України Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб з-поміж резервістів в особливий період", — додає Діденко.

Нагадаємо, юрист Владислав Юрчак розповів, чи можуть українським чоловікам, які перебувають за кордоном, вручати повістки.

Раніше ми розповідали, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону.