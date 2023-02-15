Как работает система Шлях и что грозит волонтерам, которые не вернутся из-за границы — объяснение адвоката

Система Шлях: как уехать за границу волонтером и что угрожает тем, кто не вернется
С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Также начали действовать определенные запреты на выезд за пределы страны военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время законодательством были определены категории лиц, которые могли пересекать границу, в том числе водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз, волонтеры. Пересечение границы стало возможным благодаря специальной системе Шлях.
Что такое система Шлях, как она работает, кто может получить разрешение на выезд и какую ответственность грозит волонтерам за невозвращение в Украину, рассказали Факты ICTV.
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Что такое система Шлях
Программа "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) призывного возраста легально получить зеленый свет на поездки за пределы Украины, если они перевозят гуманитарные или медицинские грузы.
Данная система начала работу с 17 марта 2022 года.
Интересно, что она была создана еще в 2021 году, прежде всего для устранения коррупционных рисков в процессе выдачи разрешений и лицензий на перевозку грузов и упрощения самой процедуры.
Система Шлях — как она работает
"Водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, смогут осуществлять пересечение государственной границы.
Такое разрешение осуществляется при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе Шлях, администратором которой является Укртрансбезопасность, и по решению Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военной администрации", — рассказал адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Диденко.
Кто может получить разрешение на выезд из страны
Воспользоваться таким способом пересечения границы могут далеко не все украинцы.
Подать заявку и получить разрешение на выезд имеют право:
- водители, перевозящие груз для нужд ВСУ или других военных формирований в соответствии с законами Украины;
- водители, перевозящие медицинские грузы;
- водители, перевозящие грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.
Какие документы необходимы для пересечения границы по системе Шлях
Водителю необходимо иметь подтверждение от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:
- военных, правоохранительных органов;
- военных администраций;
- медицинских учреждений;
- отправителей или получателей гуманитарной помощи.
Как подать заявку и выехать за границу по системе Путь
Для этого нужно подать соответствующую заявку в Министерство инфраструктуры или в областные военные администрации, после чего данные водителей внесут в систему и будут согласовывать в Госпогранслужбе.
Чтобы получить разрешение, достаточно обратиться с письмом в соответствующую областную военную администрацию. Письмо нужно отправить по электронному адресу.
После обработки вашей заявки соответствующая областная государственная администрация принимает решение о вашем выезде за границу.
Если вам разрешили покидать пределы Украины для перевозки гуманитарного груза, ваши сведения вносят в информационную систему Шлях.
Также направляется письмо Государственной пограничной службы Украины на согласование выезда. И уже Госпогранслужба принимает окончательное решение о пропуске водителя за границу.
Это происходит на основании выписки из распоряжения областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в системе Шлях.
В Госпогранслужбу могут обратиться:
- военные и правоохранительные органы;
- военные администрации;
- медицинские заведения;
- отправители или получатели гуманитарной помощи (по предоставлению районной военной администрации).
Инструкция подачи заявления для участия в системе Шлях
Желающий принять участие в программе должен:
- создать электронное заявление в базе Шлях для выезда за границу;
- указать виды деятельности;
- указать информацию о транспортных средствах;
- скачать цветные фото свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;
- передать информацию для рассмотрения.
Лицензии на период действия военного положения оформляются в электронном виде и отображаются на сайте. Подробное описание шагов регистрации можно найти здесь.
Если волонтер уехал за границу и не вернулся в Украину — ответственность
Согласно системе Шлях, водители могут находиться за границей не более 30 дней. По истечении срока волонтер должен вернуться в Украину.
Если водитель-волонтер не возвращается в указанные сроки, Укртрансбезопасность имеет право запретить перевозчику или фонду использовать систему. А если цель поездки не будет подтверждена, то Госпогранслужба может отказать в пересечении границы.
По словам Антона Диденко, отдельной статьи, которая предусматривает уголовную или административную ответственность за невозвращение водителя-волонтера, нет.
"В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации упраздняют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений", — отмечает юрист.
Эксперт добавляет, что уголовная ответственность угрожает водителям только при условии, что орган досудебного расследования докажет, что у мужчины были мотивы уклониться от призыва.
"В случае невозвращения такого лица с целью уклонения от своих обязанностей в отношении мобилизации такое лицо может нести уголовную ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц среди резервистов в особый период", — добавляет Диденко.
Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.
Ранее мы рассказывали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.