Как работает система Шлях и что грозит волонтерам, которые не вернутся из-за границы — объяснение адвоката

Согласно системе Шлях, водители могут находиться за границей не более 30 дней

С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Также начали действовать определенные запреты на выезд за пределы страны военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время законодательством были определены категории лиц, которые могли пересекать границу, в том числе водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз, волонтеры. Пересечение границы стало возможным благодаря специальной системе Шлях.

Что такое система Шлях, как она работает, кто может получить разрешение на выезд и какую ответственность грозит волонтерам за невозвращение в Украину, рассказали Факты ICTV.

Что такое система Шлях

Программа "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) призывного возраста легально получить зеленый свет на поездки за пределы Украины, если они перевозят гуманитарные или медицинские грузы.

Данная система начала работу с 17 марта 2022 года.

Интересно, что она была создана еще в 2021 году, прежде всего для устранения коррупционных рисков в процессе выдачи разрешений и лицензий на перевозку грузов и упрощения самой процедуры.

Система Шлях — как она работает

"Водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, смогут осуществлять пересечение государственной границы.

Такое разрешение осуществляется при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе Шлях, администратором которой является Укртрансбезопасность, и по решению Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военной администрации", — рассказал адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Диденко.

Кто может получить разрешение на выезд из страны

Воспользоваться таким способом пересечения границы могут далеко не все украинцы.

Подать заявку и получить разрешение на выезд имеют право:

водители, перевозящие груз для нужд ВСУ или других военных формирований в соответствии с законами Украины;

водители, перевозящие медицинские грузы;

водители, перевозящие грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Какие документы необходимы для пересечения границы по системе Шлях

Водителю необходимо иметь подтверждение от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Как подать заявку и выехать за границу по системе Путь

Для этого нужно подать соответствующую заявку в Министерство инфраструктуры или в областные военные администрации, после чего данные водителей внесут в систему и будут согласовывать в Госпогранслужбе.

Чтобы получить разрешение, достаточно обратиться с письмом в соответствующую областную военную администрацию. Письмо нужно отправить по электронному адресу.

После обработки вашей заявки соответствующая областная государственная администрация принимает решение о вашем выезде за границу.

Если вам разрешили покидать пределы Украины для перевозки гуманитарного груза, ваши сведения вносят в информационную систему Шлях.

Также направляется письмо Государственной пограничной службы Украины на согласование выезда. И уже Госпогранслужба принимает окончательное решение о пропуске водителя за границу.

Это происходит на основании выписки из распоряжения областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в системе Шлях.

В Госпогранслужбу могут обратиться:

военные и правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители или получатели гуманитарной помощи (по предоставлению районной военной администрации).

Инструкция подачи заявления для участия в системе Шлях

Желающий принять участие в программе должен:

создать электронное заявление в базе Шлях для выезда за границу;

указать виды деятельности;

указать информацию о транспортных средствах;

скачать цветные фото свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;

передать информацию для рассмотрения.

Лицензии на период действия военного положения оформляются в электронном виде и отображаются на сайте. Подробное описание шагов регистрации можно найти здесь.

Если волонтер уехал за границу и не вернулся в Украину — ответственность

Согласно системе Шлях, водители могут находиться за границей не более 30 дней. По истечении срока волонтер должен вернуться в Украину.

Если водитель-волонтер не возвращается в указанные сроки, Укртрансбезопасность имеет право запретить перевозчику или фонду использовать систему. А если цель поездки не будет подтверждена, то Госпогранслужба может отказать в пересечении границы.

По словам Антона Диденко, отдельной статьи, которая предусматривает уголовную или административную ответственность за невозвращение водителя-волонтера, нет.

"В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации упраздняют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений", — отмечает юрист.

Эксперт добавляет, что уголовная ответственность угрожает водителям только при условии, что орган досудебного расследования докажет, что у мужчины были мотивы уклониться от призыва.

"В случае невозвращения такого лица с целью уклонения от своих обязанностей в отношении мобилизации такое лицо может нести уголовную ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц среди резервистов в особый период", — добавляет Диденко.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.

Ранее мы рассказывали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.