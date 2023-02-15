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Система Шлях: как уехать за границу волонтером и что угрожает тем, кто не вернется

15 февраля 2023 13:25
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как работает система Шлях и что грозит волонтерам, которые не вернутся из-за границы — объяснение адвоката
Согласно системе Шлях, водители могут находиться за границей не более 30 дней
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

С 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Также начали действовать определенные запреты на выезд за пределы страны военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время законодательством были определены категории лиц, которые могли пересекать границу, в том числе водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз, волонтеры. Пересечение границы стало возможным благодаря специальной системе Шлях.

Что такое система Шлях, как она работает, кто может получить разрешение на выезд и какую ответственность грозит волонтерам за невозвращение в Украину, рассказали Факты ICTV.

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Что такое система Шлях

Программа "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) призывного возраста легально получить зеленый свет на поездки за пределы Украины, если они перевозят гуманитарные или медицинские грузы.

Данная система начала работу с 17 марта 2022 года.

Интересно, что она была создана еще в 2021 году, прежде всего для устранения коррупционных рисков в процессе выдачи разрешений и лицензий на перевозку грузов и упрощения самой процедуры.

Что такое система Путь

Система Шлях — как она работает

"Водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, смогут осуществлять пересечение государственной границы.

Такое разрешение осуществляется при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе Шлях, администратором которой является Укртрансбезопасность, и по решению Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военной администрации", — рассказал адвокат, юрист Ario Law Firm Антон Диденко.

Система Путь—как она работает

Кто может получить разрешение на выезд из страны

Воспользоваться таким способом пересечения границы могут далеко не все украинцы.

Подать заявку и получить разрешение на выезд имеют право:

  • водители, перевозящие груз для нужд ВСУ или других военных формирований в соответствии с законами Украины;
  • водители, перевозящие медицинские грузы;
  • водители, перевозящие грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Кто может получить разрешение на выезд из страны

Какие документы необходимы для пересечения границы по системе Шлях

Водителю необходимо иметь подтверждение от любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, учреждений:

  • военных, правоохранительных органов;
  • военных администраций;
  • медицинских учреждений;
  • отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Какие документы необходимы для пересечения границы по системе Путь

Как подать заявку и выехать за границу по системе Путь

Для этого нужно подать соответствующую заявку в Министерство инфраструктуры или в областные военные администрации, после чего данные водителей внесут в систему и будут согласовывать в Госпогранслужбе.

Чтобы получить разрешение, достаточно обратиться с письмом в соответствующую областную военную администрацию. Письмо нужно отправить по электронному адресу.

После обработки вашей заявки соответствующая областная государственная администрация принимает решение о вашем выезде за границу.

Если вам разрешили покидать пределы Украины для перевозки гуманитарного груза, ваши сведения вносят в информационную систему Шлях.

Также направляется письмо Государственной пограничной службы Украины на согласование выезда. И уже Госпогранслужба принимает окончательное решение о пропуске водителя за границу.

Это происходит на основании выписки из распоряжения областной военной администрации о предоставлении разрешения на выезд (в бумажном или электронном виде) и наличии соответствующих сведений в системе Шлях.

В Госпогранслужбу могут обратиться:

  • военные и правоохранительные органы;
  • военные администрации;
  • медицинские заведения;
  • отправители или получатели гуманитарной помощи (по предоставлению районной военной администрации).

Как подать заявку и выехать за границу по системе Путь

Инструкция подачи заявления для участия в системе Шлях

Желающий принять участие в программе должен:

  • создать электронное заявление в базе Шлях для выезда за границу;
  • указать виды деятельности;
  • указать информацию о транспортных средствах;
  • скачать цветные фото свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов, если предусмотрено их оформление;
  • передать информацию для рассмотрения.

Лицензии на период действия военного положения оформляются в электронном виде и отображаются на сайте. Подробное описание шагов регистрации можно найти здесь.

Если волонтер уехал за границу и не вернулся в Украину — ответственность

Если волонтер уехал за границу и не вернулся в Украину — ответственность

Согласно системе Шлях, водители могут находиться за границей не более 30 дней. По истечении срока волонтер должен вернуться в Украину.

Если водитель-волонтер не возвращается в указанные сроки, Укртрансбезопасность имеет право запретить перевозчику или фонду использовать систему. А если цель поездки не будет подтверждена, то Госпогранслужба может отказать в пересечении границы.

По словам Антона Диденко, отдельной статьи, которая предусматривает уголовную или административную ответственность за невозвращение водителя-волонтера, нет.

"В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации упраздняют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений", — отмечает юрист.

Эксперт добавляет, что уголовная ответственность угрожает водителям только при условии, что орган досудебного расследования докажет, что у мужчины были мотивы уклониться от призыва.

"В случае невозвращения такого лица с целью уклонения от своих обязанностей в отношении мобилизации такое лицо может нести уголовную ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц среди резервистов в особый период", — добавляет Диденко.

Напомним, юрист Владислав Юрчак рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.

Ранее мы рассказывали, кто из военнообязанных может выехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.

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