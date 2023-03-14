Скільки чоловіків в Україні змогли виїхати за кордон від початку війни — статистика

Більшість виїздів було здійснено у бізнес-справах

Від моменту введення в Україні воєнного стану та загальної мобілізації виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон був суттєво обмежений. Щоб виїхати з країни, необхідно потрапити до так званої системи "Шлях".

Як повідомляє аналітична платформа Опендатабот, станом на 1 березня 2023 року за "загальною процедурою" видано понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон через систему "Шлях".

З якою метою українські чоловіки виїжджають за кордон

За даними сервісу, більшість виїздів було здійснено у бізнес-справах — близько 1,1 млн дозволів (86,6%).

Інша причина для виїзду за кордон — гуманітарні місії (на потреби ЗСУ, гуманітарна допомога). За нею з України виїхало лише 170 тис. українців.

"Більше третини дозволів для бізнесу — близько 400 тис. — були видані з листопада минулого року до лютого включно. Що стосується виїздів "за гуманітаркою", то у цьому випадку все більш стабільно — 70 тис. дозволів протягом останніх трьох з половиною місяців", — вказують аналітики.

Виїзд за кордон для чоловіків за системою "Шлях"

Програма "Шлях" для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) призовного віку легально отримати зелене світло на поїздки за межі України, якщо вони перевозять гуманітарні, медичні вантажі або людей.

Які встановлені терміни перебування за кордоном для чоловіків

Ті чоловіки, що виїжджають з України з гуманітарною місією або на потреби ЗСУ, можуть знаходитися за кордоном впродовж 30 днів.

Чоловіки, яким дозволено виїжджати у бізнес-справах, наприклад, для перевезення людей або вантажів — термін перебування в інших державах в такому випадку становить 45 днів.

Неповернення та порушення термінів

Аналітики зазначають, що, на жаль, наразі система видачі дозволів на виїзд за кордон не є достатньо прозорою.

"Відсутня інформація щодо кількості людей, які порушили терміни перебування поза межами України та досі не повернулися зі своїх поїздок. Опендатабот звертався до Укртрансбезпеки та Держприкордонслужби із запитами щодо цих даних, але відповіді не отримали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що зірки відстоюють можливість виїзду за кордон та закликають до збереження можливості колегам збирати кошти та робити контент по той бік державного кордону.

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.