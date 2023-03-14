Сколько мужчин в Украине смогли выехать за границу с начала войны — статистика

Большинство выездов было совершено в бизнес-целях

С момента введения в Украине военного положения и общей мобилизации выезд военнообязанных мужчин за границу был существенно ограничен. Чтобы уехать из страны, необходимо попасть в так называемую систему "Шлях".

Как сообщает аналитическая платформа Опендатабот, по состоянию на 1 марта 2023 года по "общей процедуре" выдано более 1,27 млн разрешений на выезд за границу через систему "Шлях".

С какой целью украинские мужчины выезжают за границу

По данным сервиса, большинство выездов было осуществлено по бизнес-делам — около 1,1 млн разрешений (86,6%).

Другая причина для выезда за границу — гуманитарные миссии (на нужды ВСУ, гуманитарная помощь). За ней из Украины выехало всего 170 тыс. украинцев.

"Более трети разрешений для бизнеса — около 400 тыс. — были выданы с ноября прошлого года по февраль включительно. Что касается выездов "за гуманитаркой", то в этом случае все более стабильно — 70 тыс. разрешений за последние три с половиной месяца", — указывают аналитики.

Выезд за границу для мужчин по системе "Шлях"

Программа "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) призывного возраста легально получить зеленый свет на поездки за пределы Украины, если они перевозят гуманитарные, медицинские грузы или людей.

Какие установлены сроки пребывания за границей для мужчин

Те мужчины, которые выезжают из Украины с гуманитарной миссией или на нужды ВСУ, могут находиться за границей в течение 30 дней.

Мужчины, которым разрешено выезжать по бизнес-делам, например для перевозки людей или грузов, срок пребывания в других государствах в таком случае составляет 45 дней.

Невозвращение и нарушение сроков

Аналитики отмечают, что, к сожалению, сейчас система выдачи разрешений на выезд за границу недостаточно прозрачна.

"Отсутствует информация о количестве людей, которые нарушили сроки пребывания за пределами Украины и до сих пор не вернулись из своих поездок. Опендатабот обращался в Укртрансбезопасность и Госпогранслужбу с запросами на эти данные, но ответа не получили", — говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, что звезды отстаивают возможность выезда за границу и призывают к сохранению возможности коллегам собирать средства и делать контент по ту сторону государственной границы.

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.