Что ждет мужчин, незаконно выехавших за границу — ответ ГПСУ

Украинские мужчины не смогут получить статус беженца в Европе

Уже больше года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Многие украинские мужчины идут в армию добровольцами, чтобы защитить свою родину. Но есть и процент уклонистов, пытающихся нелегально пересечь границу.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что будет ждать тех, кто пытается незаконно бежать из Украины.

Всех беглецов будут возвращать

По словам Демченко, идет активное сотрудничество с пограничными службами Европы, чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы.

Поэтому всех украинских мужчин призывного возраста, незаконно уехавших из Украины, будут возвращать иностранные пограничники.

Чиновник рассказал об украинце, который пытался бежать в Румынию и погиб во время пересечения реки Тиса. По словам Демченко, если бы этот мужчина успешно добрался бы до Румынии, его все равно вернули бы для привлечения к ответственности.

"Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Если бы этот человек, погибший на Тисе, попал в Румынию, его бы вернули на территорию Украины и привлекли бы к ответственности", — говорится в сообщении.

Никогда не станут беженцами

Демченко отметил, что мужчины, которым удалось незаконно пересечь границу, пытаются просить для себя статус беженца. Однако такой статус получить не получится.

Беглецов-нарушителей все равно будут возвращать в Украину.

Именно поэтому Андрей Демченко призвал и убегающих, и тех, кто занимается организацией побегов, воздержаться от этого в будущем.

Какая ответственность предусмотрена за незаконное пересечение границы во время действия военного положения

Адвокат и юрист Ario Law Firm Антон Диденко отмечает, что предусмотрено несколько видов наказания:

административное;

уголовное.

Существует уголовная ответственность по ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины. Она касается:

пересечения государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства;

пересечения границы лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины;

пересечения государственной границы Украины представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу, либо в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, либо с помощью документов, содержащих ложные сведения.

"То есть, если определенное лицо пытается покинуть территорию Украины с какой-либо личной целью (хотя бы даже не совсем законной, как, например, уклонение от мобилизации), то оно не подпадает под уголовную ответственность по ст. 332-2 УК Украины", — говорит адвокат.

Для уклоняющихся от призыва, пытающихся незаконно уехать из страны, предусмотрена ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Наказание предусматривается в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Однако не стоит думать, что любое лицо мужского пола призывного возраста, предпринимающее попытку незаконно пересечь границу, будет автоматически попадать под действие статьи 336 УК Украины.

Юрист подчеркивает, если по обстоятельствам дела и доказательствам орган досудебного расследования сможет доказать в суде, что незаконное пересечение границы мужчиной призывного возраста совершено именно с целью уклонения от мобилизации, то только тогда такая уголовная ответственность не будет исключена.

"Отдельно стоит остановиться на административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины вне пунктов пропуска через государственную границу, либо в пунктах пропуска через государственную границу без соответствующих документов (либо с использованием подложного документа или содержащих ложные сведения о лице, либо без разрешения соответствующих) органов власти)", — говорит Диденко.

По словам юриста, за такие действия статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн до 8 500 грн) или административный арест сроком до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.

Напомним, появились данные относительно беглых мужчин, которые выехали из страны по системе "Путь" и не вернулись назад.