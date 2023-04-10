Самые опасные в Европе: в рейтинг попали 5 украинских городов
В рейтинг самых опасных европейских городов по уровню преступности вошли украинские города Одесса, Днепр, Харьков, Киев, Львов.
Об этом сообщает глобальная база данных Numbeo.
Создатели базы данных Numbeo провели опрос по теме безопасности и составили рейтинг самых опасных городов Европы.
К этому они привлекли около 100 тысяч человек.
Итак, самый опасный в рейтинге — английский Брэдфорд.
В тройку также вошли занимающий второе место Марсель во Франции и оказавшаяся на третьем месте итальянская Катания.
Что касается Украины:
- Одесса заняла 22 место,
- Днепр — на 26,
- Харьков — на 37 строчке,
- Киев — 51,
- Львов — на 74 позиции.
Отметим, что в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 92-е место.
Напомним, в Украине по-новому будут наказывать уклонистов от призыва. Так, по словам нардепа, члена комитета Совета по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представителя президента в парламенте Федора Вениславского, продолжается работа над законопроектом по созданию так называемого реестра уклоняющихся от мобилизации. Таким образом, планируется сделать данные тех, кто уклоняется от призыва публично доступными.