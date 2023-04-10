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Самые опасные в Европе: в рейтинг попали 5 украинских городов

10 апреля 2023 06:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
5 украинских городов попали в рейтинг самых опасных в Европе по уровню преступности. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В рейтинг самых опасных европейских городов по уровню преступности вошли украинские города Одесса, Днепр, Харьков, Киев, Львов.

Об этом сообщает глобальная база данных Numbeo.

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Создатели базы данных Numbeo провели опрос по теме безопасности и составили рейтинг самых опасных городов Европы.

К этому они привлекли около 100 тысяч человек.

Итак, самый опасный в рейтинге — английский Брэдфорд.

В тройку также вошли занимающий второе место Марсель во Франции и оказавшаяся на третьем месте итальянская Катания.

Что касается Украины:

  • Одесса заняла 22 место,
  • Днепр — на 26,
  • Харьков — на 37 строчке,
  • Киев — 51,
  • Львов — на 74 позиции.

Отметим, что в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 92-е место.

Напомним, в Украине по-новому будут наказывать уклонистов от призыва. Так, по словам нардепа, члена комитета Совета по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представителя президента в парламенте Федора Вениславского, продолжается работа над законопроектом по созданию так называемого реестра уклоняющихся от мобилизации. Таким образом, планируется сделать данные тех, кто уклоняется от призыва публично доступными.

 

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