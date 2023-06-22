Оцінка юриста: клеїти написи на авто ООН – це не правопорушення

Напис Useless на автівці ООН у Києві 7 червня 2023 року. Фото: yo_syp/Twitter

У діях активіста Йосипа Гусака, який наклеїв напис Useless на автівці ООН після катастрофи на Каховській ГЕС, відсутній склад адміністративного правопорушення. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE адвокат, член Печерської колегії адвокатів м. Києва Андрій Денисенко.

Аналіз обставин

За словами Денисенка, якщо повістка до суду за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство), яку Йосип Гусак отримав 20 червня, дійсно пов’язана з наклейкою на авто ООН, то таке звинувачення виглядає як мінімум дивним.

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"З відкритих джерел відомо, що 7 червня 2023 року у місті Київ на автомобілі ООН виявлено напис Useless. Як вважається, автомобіль не постраждав. Водій та інші громадяни навколо автомобіля не постраждали. Саме написане слово Useless в перекладі з англійської означає "даремний", "не корисний", "непридатний", — зазначив юрист.

За його оцінкою, використане активістом слово не є лайливим або таким, яке ображає будь-яку особу.

"Також очевидна відсутність будь-якого порушення спокою і громадського порядку. Таким чином, можемо вважати, що жодних наслідків для суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку сама подія не спричинила. Тож можна зробити висновок, що в діях активіста відсутня сама подія і склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП", — вважає Денисенко.

Перспективи у суді

За таких умов логічним буде можливе застосування суддею положень ст.247 КУпАП (провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю в разі відсутності події і складу адміністративного правопорушення), впевнений юрист.

"Якщо ж змоделювати суб’єктивну сторону цієї події, тобто, яку мету ставив собі активіст, то можна зробити висновок, що він хотів привернути увагу міжнародної громадськості до наслідків катастрофи на Каховській ГЄС та законно вимагати гуманітарної допомоги для постраждалих громадян України з боку міжнародних організацій", — вважає Андрій Денисенко.

Сам вчинок Йосипа Гусака юрист розцінює як прояв патріотизму і громадянської позиції.

"Він звернув увагу людей на автомобіль ООН, на саму міжнародну організацію коректним та зрозумілим словом Useless. Це заклик про допомогу, який за даних обставин можна прирівняти до знаку SOS — міжнародного сигналу лиха. Якщо суддя-патріот буде ухвалювати по цій справі рішення про закриття провадження, то він може застосувати пункт 4 статті 247 КУпАП — вчинення дії особою в стані крайньої необхідності", — прогнозує юрист.

Крім того, Денисенко зазначає, що згідно з положеннями частини 1 статті 249 Кодексу адміністративного судочинства, якщо під час розгляду справи виявлено порушення закону, суд має право постановити окрему ухвалу та вимагати від відповідних суб`єктів владних повноважень вжити заходів для усунення цього порушення.

"У нашому випадку є підстави для розгляду питання щодо притягнення до відповідальності осіб, бездіяльність яких визначається як протиправна і, відповідно, відверто злочинна стосовно українців, які постраждали під час катастрофи на Каховській ГЄС. Суд має право постановити відповідну окрему ухвалу та направити її до Генасамблеї ООН на ім’я Антоніу Гутерреша з вимогою визначити позицію ООН з цього приводу", — сказав Андрій Денисенко.

Що передувало

Нагадаємо, 20 червня київський активіст, художник та фотограф Йосип Гусак опублікував у соцмережах скріншот повістки, згідно з якою він викликається до Подільського райсуду міста Києва як особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Суд призначено на 22 вересня.

Трьома тижнями раніше, 7 червня, Гусак наклеїв напис Useless на один з автомобілів ООН у Києві.

"Вчора в Україні Росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу останніх десятиріч. Сотні людей залишились без житла, всім їм потрібна допомога та евакуація. Готові до бездоріжжя позашляховики ОНН та ВОО3 стоять на одній з парковок Києва", — написав він у своєму Instagram.