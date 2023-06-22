Оценка юриста: клеить надписи на авто ООН – это не правонарушение

Надпись Useless на автомобиле ООН в Киеве 7 июня 2023 года. Фото: yo_syp/Twitter

В действиях активиста Иосифа Гусака, наклеившего надпись Useless на автомобиле ООН после катастрофы на Каховской ГЭС, отсутствует состав административного правонарушения. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE адвокат, член Печерской коллегии адвокатов Киева Андрей Денисенко.

Анализ обстоятельств

По словам Денисенко, если повестка в суд по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство), которую Иосиф Гусак получил 20 июня, действительно связана с наклейкой на автомобиле ООН, то такое обвинение выглядит как минимум странным.

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"Из открытых источников известно, что 7 июня 2023 года в городе Киев на автомобиле ООН обнаружена надпись Useless. Как считается, автомобиль не пострадал. Водитель и другие граждане вокруг автомобиля не пострадали. Само написанное слово Useless в переводе с английского означает "бесполезный", "непригодный", — отметил юрист.

По его оценке, использованное активистом слово не является ругательным или оскорбляющим какое-либо лицо.

"Таким образом, можем считать, что никаких последствий для общественных отношений в сфере охраны общественного порядка само событие не повлекло. Соответственно, можно сделать вывод, что в действиях активиста отстутствуют само событие и состав правонарушения, предусмотренного ст.173 КУоАП", — считает Денисенко.

Перспективы в суде

В таких условиях логичным будет возможное применение судьей положений ст.247 КУоАП (производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит закрытию в случае отсутствия события и состава административного правонарушения), уверен юрист.

"Если же смоделировать субъективную сторону этого события, то есть, какую цель ставил перед собой активист, то можно заключить, что он хотел привлечь внимание международной общественности к последствиям катастрофы на Каховской ГЭС и законно требовать гуманитарной помощи для пострадавших граждан Украины со стороны международных организаций ", — считает Андрей Денисенко.

Сам поступок Иосифа Гусака юрист расценивает как проявление патриотизма и гражданской позиции.

"Он обратил внимание людей на автомобиль ООН, на саму международную организацию корректным и понятным словом "Useless". Это призыв о помощи, который при данных обстоятельствах можно приравнять к знаку "SOS" — международному сигналу бедствия. Если судья-патриот будет принимать по этому поводу решения о закрытии производства, то он может применить пункт 4 статьи 247 КУоАП — совершение действия лицом в состоянии крайней необходимости», — прогнозирует юрист.

Кроме того, Денисенко отмечает, что согласно положениям части 1 статьи 249 Кодекса административного судопроизводства, если при рассмотрении дела выявлено нарушение закона, суд вправе вынести частное определение и требовать от соответствующих субъектов властных полномочий принять меры по устранению этого нарушения.

"В нашем случае есть основания для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности лиц, бездействие которых определяется как противоправное и, соответственно, откровенно преступное в отношении украинцев, пострадавших от катастрофы на Каховской ГЭС. Суд вправе вынести соответствующее частное определение и направить его в Генассамблею ООН на имя Антониу Гутерреша с требованием определить позицию ООН по этому поводу", — сказал Андрей Денисенко.

Что предшествовало

Напомним, 20 июня киевский активист, художник и фотограф Иосиф Гусак опубликовал в соцсетях скриншот повестки, согласно которой он вызывается в Подольский райсуд города Киева как лицо, привлекаемое к административной ответственности. Суд назначен на 22 сентября.

Тремя неделями ранее, 7 июня, Гусак наклеил надпись Useless на один из автомобилей ООН в Киеве.

"Вчера в Украине Россия устроила величайшую техногенную катастрофу последних десятилетий. Сотни людей остались без жилья, всем им нужна помощь и эвакуация. Готовые к бездорожью внедорожники ОНН и ВОО3 стоят на одной из парковок Киева", — написал он в своем Instagram.