У Раді пропонують відкрити кордони ля чоловіків — деталі

Нардепи пропонують дозволити чоловікам виїжджати за кордон: названо умову
Народні депутати пропонують дозволити певним категоріям чоловіків виїжджати за кордон в умовах війни. Йдеться про студентів, спортсменів та інших громадян, які не підпадають під мобілізацію.
Документ вже оприлюднено на сайті парламенту.
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Деталі
Зазначається, що законопроєкт ініційовано нардепом від "Слуги народу" Георгієм Мазурашу. Так, у пояснювальній записці головною метою законопроєкту №9075 зазначено внесення до законодавства змін, що забезпечать можливість українським студентам іноземних вишів та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон.
Однак, такий виїзд має бути погоджено із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Також чоловік має офіційно затвердити термін повернення назад.
Також, спортсмени та інші військовозобов’язані, які хочуть виїхати за кордон для участі у міжнародних спортивних заходах, мають додатково надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні незабаром можуть оголосити цивільну мобілізацію.