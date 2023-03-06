Цільова мобілізація в Україні — що це таке та кого можуть призвати

До завдань мобілізованих входитиме ліквідація наслідків воєнних дій на постраждалих територіях

Окрім загальної мобілізації, під яку підпадають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, в Україні можуть оголосити цільову мобілізацію.

Що це означатиме для країни, кого призиватимуть в першу чергу та для чого це потрібно — розповідаємо далі в матеріалі.

Що таке цільова мобілізація

Цільова мобілізація — ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження, — огляд території, її прибирання, приведення у житловий стан.

Уперше поняття цільової мобілізації з'явилося в Кодексі цивільного захисту у 2012 році.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" складається план — окремий документ, який передбачає всі особливості та процедури цільової мобілізації, зокрема фінансово-організаційні питання.

Коли має проводитися цільова мобілізація

Проведення цільової мобілізації у відновлювальний період можливе після завершення бойових дій. Терміни, обсяг і порядок проведення визначать президент України.

За Законом №2132-IX, який Верховна Рада ухвалила в березні 2022 року, цільова мобілізація може проводитися також під час воєнного стану.

У травні того ж року до Положення про єдину державну систему цивільного захисту додано пункт проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій. Загалом до Положення про єдину державну систему цивільного захисту додано новий пункт, який визначає додаткові завдання у відновлювальний період.

Кого можуть призвати

Насамперед до ліквідації наслідків російської збройної агресії залучатимуть сили цивільного захисту, яким допомагатимуть пожежно-рятувальні, аварійно-рятувальні служби та інші підрозділи.

За необхідності — до відбудови країни залучать працездатних українців, яким дозволяє стан здоров’я та які не підлягають призову на військову службу.

Важливо: долучити до ліквідації наслідків війни можуть лише за добровільної згоди особи.

До складу сил цільового захисту входять:

оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;

аварійно-рятувальні служби;

формування цивільного захисту;

спеціалізовані служби цивільного захисту;

пожежно-рятувальні підрозділи(частини);

добровільні формування цивільного захисту.

Кого призивають до суспільно-корисних робіт

зареєстрованих безробітних та інших незайнятих осіб, у тому числі ВПО;

працівників функціонуючих в умовах військового стану підприємств(за погодженням з їх керівниками), які не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу об'єктових формувань цивільного захисту;

осіб, зайнятих в особистому селянському господарстві;

студентів ВНЗ, учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів;

осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.

Цільова мобілізація — як долучитися зараз

Долучитися до ліквідації наслідків війни можна вже зараз. Заповнивши форму, ви можете стати добровольцем-рятувальником із цивільного захисту.

Що робитимуть мобілізовані

До завдань тих, хто підпав під цільову мобілізацію, входитиме:

ліквідація наслідків військових дій на постраждалих територіях;

заходи щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури;

заходи щодо відновлення інфраструктури сфери життєзабезпечення населення;

визначення населених пунктів, які потребують проведення гуманітарного розмінування;

маркування небезпечних територій.

Також передбачається залучення волонтерів і міжнародна допомога для ліквідації військових дій. Зокрема, волонтерам пропонується виявляти тих, хто потребує допомоги.

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