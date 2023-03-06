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В Украине могут объявить целевую мобилизацию: что это и кого будут призывать в первую очередь

6 марта 2023 13:25
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Целевая мобилизация в Украине — что такое и кого могут призвать
В задачи мобилизованных будет входить ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Кроме общей мобилизации, под которую подпадают военнообязанные от 18 до 60 лет, в Украине могут объявить целевую мобилизацию.

Что это значит для страны, кого будут призывать в первую очередь и для чего это нужно — рассказываем дальше в материале.

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Что такое целевая мобилизация

Целевая мобилизация — ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения, — осмотр территории, ее уборка, приведение в жилое состояние.

Впервые понятие целевой мобилизации появилось в Кодексе гражданской защиты в 2012 году.

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" составляется план — отдельный документ, предусматривающий все особенности и процедуры целевой мобилизации, в частности, финансово-организационные вопросы.

Что такое целевая мобилизация

Когда должна проводиться целевая мобилизация

Проведение целевой мобилизации в восстановительный период возможно после завершения боевых действий. Сроки, объем и порядок проведения определят президент Украины.

По Закону №2132-IX, принятому Верховной Радой в марте 2022 года, целевая мобилизация может проводиться также во время военного положения.

В мае того же года Положению о единой государственной системе гражданской защиты добавлен пункт проведения целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий. В целом к Положению о единой государственной системе гражданской защиты добавлен новый пункт, определяющий дополнительные задачи в восстановительный период.

Когда должна проводиться целевая мобилизация

Кого могут призвать

Прежде всего, к ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения.

При необходимости — к восстановлению страны будут привлечены трудоспособные украинцы, которым позволяет состояние здоровья и которые не подлежат призыву на военную службу.

Важно: приобщить к ликвидации последствий войны могут только при добровольном согласии.

В состав сил целевой защиты входят:

  • оперативно-спасательная служба гражданской защиты;
  • аварийно-спасательные службы;
  • формирование гражданской защиты;
  • специализированные службы гражданской защиты;
  • пожарно-спасательные подразделения (части);
  • добровольное формирование гражданской защиты.

Цільова мобілізація - кого призивають до суспільно-корисних робіт

Кого призывают к общественно-полезным работам

  • зарегистрированных безработных и других незанятых лиц, в том числе ВПЛ;
  • работников функционирующих в условиях военного состояния предприятий(по согласованию с их руководителями), которые не вовлечены в выполнение мобилизационных задач (заказов) и не зачисленные в состав объектовых формирований гражданской защиты;
  • лиц, занятых в личном крестьянском хозяйстве;
  • студентов вузов, учащихся и слушателей профессионально-технических учебных заведений;
  • лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно.

Целевая мобилизация — как присоединиться сейчас

Приобщиться к ликвидации последствий войны можно уже сейчас. Заполнив форму, вы можете стать добровольцем-спасателем по гражданской защите.

Целевая мобилизация – кого могут призвать

Что будут делать мобилизованные

В задачи тех, кто подпал под целевую мобилизацию, будет входить:

  • ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях;
  • мероприятия по восстановлению объектов критической инфраструктуры;
  • мероприятия по восстановлению инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;
  • определение населенных пунктов, нуждающихся в проведении гуманитарного разминирования;
  • маркировка опасных территорий.

Также предполагается привлечение волонтеров и международная помощь для ликвидации военных действий. В частности, волонтерам предлагается выявлять нуждающихся в помощи.

Целевая мобилизация - что будут делать мобилизованные

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