Целевая мобилизация в Украине — что такое и кого могут призвать

В Украине могут объявить целевую мобилизацию: что это и кого будут призывать в первую очередь
Кроме общей мобилизации, под которую подпадают военнообязанные от 18 до 60 лет, в Украине могут объявить целевую мобилизацию.
Что это значит для страны, кого будут призывать в первую очередь и для чего это нужно — рассказываем дальше в материале.
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Что такое целевая мобилизация
Целевая мобилизация — ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения, — осмотр территории, ее уборка, приведение в жилое состояние.
Впервые понятие целевой мобилизации появилось в Кодексе гражданской защиты в 2012 году.
В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" составляется план — отдельный документ, предусматривающий все особенности и процедуры целевой мобилизации, в частности, финансово-организационные вопросы.
Когда должна проводиться целевая мобилизация
Проведение целевой мобилизации в восстановительный период возможно после завершения боевых действий. Сроки, объем и порядок проведения определят президент Украины.
По Закону №2132-IX, принятому Верховной Радой в марте 2022 года, целевая мобилизация может проводиться также во время военного положения.
В мае того же года Положению о единой государственной системе гражданской защиты добавлен пункт проведения целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий. В целом к Положению о единой государственной системе гражданской защиты добавлен новый пункт, определяющий дополнительные задачи в восстановительный период.
Кого могут призвать
Прежде всего, к ликвидации последствий российской вооруженной агрессии будут привлекать силы гражданской защиты, которым будут помогать пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения.
При необходимости — к восстановлению страны будут привлечены трудоспособные украинцы, которым позволяет состояние здоровья и которые не подлежат призыву на военную службу.
Важно: приобщить к ликвидации последствий войны могут только при добровольном согласии.
В состав сил целевой защиты входят:
- оперативно-спасательная служба гражданской защиты;
- аварийно-спасательные службы;
- формирование гражданской защиты;
- специализированные службы гражданской защиты;
- пожарно-спасательные подразделения (части);
- добровольное формирование гражданской защиты.
Кого призывают к общественно-полезным работам
- зарегистрированных безработных и других незанятых лиц, в том числе ВПЛ;
- работников функционирующих в условиях военного состояния предприятий(по согласованию с их руководителями), которые не вовлечены в выполнение мобилизационных задач (заказов) и не зачисленные в состав объектовых формирований гражданской защиты;
- лиц, занятых в личном крестьянском хозяйстве;
- студентов вузов, учащихся и слушателей профессионально-технических учебных заведений;
- лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно.
Целевая мобилизация — как присоединиться сейчас
Приобщиться к ликвидации последствий войны можно уже сейчас. Заполнив форму, вы можете стать добровольцем-спасателем по гражданской защите.
Что будут делать мобилизованные
В задачи тех, кто подпал под целевую мобилизацию, будет входить:
- ликвидация последствий военных действий на пострадавших территориях;
- мероприятия по восстановлению объектов критической инфраструктуры;
- мероприятия по восстановлению инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;
- определение населенных пунктов, нуждающихся в проведении гуманитарного разминирования;
- маркировка опасных территорий.
Также предполагается привлечение волонтеров и международная помощь для ликвидации военных действий. В частности, волонтерам предлагается выявлять нуждающихся в помощи.
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