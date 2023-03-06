В Раде предлагают открыть границы для мужчин — детали

Нардепы предлагают разрешить мужчинам выезжать за границу: названо условие
Народные депутаты предлагают разрешить определенным категориям мужчин выезжать за границу в условиях войны. Речь идет о студентах, спортсменах и других гражданах, которые не подпадают под мобилизацию.
Документ уже обнародован на сайте парламента.
-
Почему Ярослава Магучих прямо сейчас лучшая спортсменка Украины
-
Во что инвестировать во время войны: советы эксперта
-
Игнат рассказал, где сосредоточено наибольшее количество российских ЗРК
-
В Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика, который находился на временно оккупированной рф территории
-
Мобилизация в Украине 2023: какие специалисты получили стопроцентную бронь
-
В Днепре в одной из служб такси работает собака Бени: детали
-
Расследование завершено: мэра и депутата в Одесской области подозревают в получении взятки
-
В россии готовятся к президентским выборам: каких результатов ожидает путин
-
"ПСЖ" потерял лидера до конца сезона: футболист принял спорное решение
-
Жители столицы могут слышать звуки выстрелов в четверг: причины
Подробности
Законопроект инициирован нардепом от "Слуги народа" Георгием Мазурашу. Так, в пояснительной записке главной целью законопроекта №9075 указано внесение в законодательство изменений, которые обеспечат возможность украинским студентам иностранных вузов и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации в особый период свободно выезжать за границу.
Однако такой выезд должен быть согласован с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Также мужчина должен официально утвердить срок возвращения вспять.
Также спортсмены и другие военнообязанные, желающие выехать за границу для участия в международных спортивных мероприятиях, должны дополнительно предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной федерации по виду спорта по выезду на международное спортивное мероприятие.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине скоро могут объявить гражданскую мобилизацию.