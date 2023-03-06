В Раде предлагают открыть границы для мужчин — детали

Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады

Народные депутаты предлагают разрешить определенным категориям мужчин выезжать за границу в условиях войны. Речь идет о студентах, спортсменах и других гражданах, которые не подпадают под мобилизацию.

Документ уже обнародован на сайте парламента.

Подробности

Законопроект инициирован нардепом от "Слуги народа" Георгием Мазурашу. Так, в пояснительной записке главной целью законопроекта №9075 указано внесение в законодательство изменений, которые обеспечат возможность украинским студентам иностранных вузов и другим категориям граждан, не подлежащих мобилизации в особый период свободно выезжать за границу.

Однако такой выезд должен быть согласован с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Также мужчина должен официально утвердить срок возвращения вспять.

Также спортсмены и другие военнообязанные, желающие выехать за границу для участия в международных спортивных мероприятиях, должны дополнительно предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной федерации по виду спорта по выезду на международное спортивное мероприятие.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине скоро могут объявить гражданскую мобилизацию.