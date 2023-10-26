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Нардепка, яка носить люксові речі, подарувала сільській гімназії туалетні щітки та відра

26 жовтня 2023 21:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нардепка, яка носить люксові речі, подарувала сільській гімназії туалетні щітки та відра
Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Політична партія "Слуга Народу"
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк роздала декільком сільським гімназіям на Київщині гуманітарну допомогу від USAID та UNICEF. Серед "подарунків" — туалетні щітки та відра, хоча сама жінка одягається у брендові речі та аксесуари за десятки тисяч гривень. 

Відповідне розслідування зробило видання СЛОН

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Як з'ясувалося, Ольга Василевська-Смаглюк роздає гуманітарну допомогу від USAID та UNICEF спільно з благодійним Фондом імені її батька Михайла Василевського на своєму виборчому окрузі. 

Зокрема, до подарунків для однієї з гімназії на Київщині увійшли 3 туалетні йоржики, 2 швабри, 2 відра та рідке мило. 

Подарунки депутатів для шкіл
Інформація про передану допомогу. Фото: скриншот

Брендові речі депутатки

Водночас ЗМІ не пройшли повз брендового стилю народної депутатки. 

Так, на 100-й день війни в Україні Ольга Василевська-Смаглюк з'явилася на зустрічі з військовими із сумкою Dolce&Gabbana, вартістю 1600 євро. На інших фото можна побачити жінку в пуховику від бренду Canada Goose, який коштує близько 1250 євро, а також сукні Celine за 1100 євро. 

Вартість брендового одягу депутатів
Депутатка у брендовому одязі. Фото: СЛОН
Вартість брендового одягу депутатів
Депутатка у брендовому одязі. Фото: СЛОН
Вартість брендового одягу депутатів
Депутатка у брендовому одязі. Фото: СЛОН

Нагадаємо, депутати Тернопільської облради під час сесії проголосували за звільнення з посади голови ТОДА Михайла Головка, якого в червні було затримано за підозрою у хабарництві, але у липні він повернувся у своє крісло. Також вони призначили його наступника.

Додамо, у вівторок, 24 жовтня, народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа та її колеги подали заяву до Нацполіції на колишнього радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича. Вони звинувачують його у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. 

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