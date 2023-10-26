Нардеп, которая носит люксовые вещи, подарила сельской гимназии туалетные щетки и ведра

Народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. Фото: Политическая партия "Слуга Народа"

Недавно народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк раздала нескольким сельским гимназиям в Киевской области гуманитарную помощь от USAID и UNICEF. Среди "подарков" — туалетные щетки и ведра, хотя сама женщина одевается в брендовые вещи и аксессуары за десятки тысяч гривен.

Соответствующее расследование провело издание СЛОН.

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Помощь от народного депутата

Как выяснилось, Ольга Василевская-Смаглюк раздает гуманитарную помощь от USAID и UNICEF совместно с благотворительным Фондом имени отца Михаила Василевского в своем избирательном округе.

В частности, к подаркиам для одной из гимназии на Киевщине включили 3 туалетных ершика, 2 швабры, 2 ведра и жидкое мыло.

Информация о переданной помощи. Фото: скриншот

Брендовые вещи депутата

В то же время СМИ не прошли мимо брендового стиля народного депутата.

Так, на 100-й день войны в Украине Ольга Василевская-Смаглюк появилась на встрече с военными с сумкой Dolce&Gabbana стоимостью 1600 евро. На других фото можно увидеть женщину в пуховике от бренда Canada Goose, который стоит около 1250 евро, а также платье Celine за 1100 евро.

Депутат в брендовой одежде. Фото: СЛОН

Депутат в брендовой одежде. Фото: СЛОН

Депутат в брендовой одежде. Фото: СЛОН

Напомним, депутаты Тернопольского облсовета во время сессии проголосовали за увольнение с должности главы ТОГА Михаила Головко, который в июне был задержан по подозрению во взяточничестве, но в июле он вернулся в свое кресло. Также они назначили его преемника.

Добавим, во вторник, 24 октября, народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа и ее коллеги подали заявление в Нацполицию на бывшего советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича. Они обвиняют его в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления.