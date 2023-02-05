Наталія Діденко розповіла, якою буде погода 6 лютого

Прогноз погоди на 6 лютого

В Україні завтра, 6 лютого, протримається сніжна та морозна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко.

Прогноз погоди

За її словами, з початку наступного тижня вдень температура повітря показуватиме позначку нижче нуля, а вночі морози зміцніють до -6...-13 градусів.

"Падатиме періодично сніг, в західних областях опади можуть бути сильними — близькість циклону, відповідно, ситуація на дорогах стане складнішою", — повідомила вона.

Погода у Києві

У Києві 4-5 лютого — періодично сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі -3...-6 градусів морозу, вдень -1...-3 градуси морозу.

"З понеділка у столиці холод посилиться. Проте сильних морозів не очікується", — пише Наталія Діденко.

Попередження про небезпеку

Синоптики рекомендують утриматись від виходу у високогір'я.

"Станом на 08:00 05.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північний, 14 м/с, температура повітря -20 градусів морозу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться.