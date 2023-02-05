Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 6 февраля

Прогноз погоды на 6 февраля

В Украине завтра, 6 февраля, продержится снежная и морозная погода. Синоптики предупреждают о гололеде.

Об этом рассказала народная синоптика Наталья Диденко.

Прогноз погоды

По ее словам, с начала следующей недели днем температура воздуха будет показывать отметку ниже нуля, а ночью морозы усилятся до -6...-13 градусов.

"Будет периодически снег, в западных областях осадки могут быть сильными — близость циклона, соответственно, ситуация на дорогах станет сложнее", — сообщила она.

Погода в Киеве

В Киеве 4-5 февраля — периодически снег, на дорогах гололедица. Ночью -3...-6 градусов, днем -1...-3 градуса мороза.

"С понедельника в столице холод усилится. Однако сильных морозов не ожидается", — пишет Наталья Диденко.

Предупреждение об опасности

Синоптики рекомендуют удержаться от выхода в высокогорье.

"По состоянию на 08:00 05.02.2023 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 м), ветер северный, 14 м/с, температура воздуха -20 градусов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится.