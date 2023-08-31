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Навчання школярів за кордоном: Міносвіти затвердило програму

31 серпня 2023 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Навчання школярів за кордоном: Міносвіти затвердило програму
Школярі на уроці. Фото: Panos pictures for Le Monde
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство освіти і науки затвердило програму для школярів за кордоном, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента. Ця програма є частиною плану щодо зменшення навчального навантаження на українських дітей за кордоном.

Про це йдеться на сайті Міносвіти. 

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Як зазначають у міністерстві, відповідна програма є частиною плану щодо зменшення навчального навантаження на українських дітей за кордоном, адже чимало з них навчається в місцевих школах, продовжуючи здобувати українську освіту дистанційно.

"Тепер міністерство планує офіційно запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах. За інші предмети, такі як математика, природничі науки тощо, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи", — роз'яснюють у відомстві. 

Згідно з підрахунками Міністерства освіти і науки, на кінець минулого року за кордоном перебували приблизно 500 тисяч українських дітей шкільного віку.

"Кожна дитина важлива для держави. Ми розуміємо, що за кордоном діти, як правило, зобов'язані відвідувати місцеву школу. Тож навчання ще й в українському закладі може бути складним через подвійне навантаження для дитини. Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв'язок з рідною країною, ми створили цю освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента — мови, літератури, історії та інших предметів, які не вивчають у закордонних школах", — каже міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні з 1 вересня 2,5 тисячі шкіл буде працювати в дистанційному режимі. Загалом в Україні працює 13 тисяч закладів середньої освіти.

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