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Обучение школьников за границей: Минобразования утвердило программу

31 августа 2023 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обучение школьников за границей: Минобразования утвердило программу
Школьники на уроке. Фото: Panos pictures for Le Monde
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министерство образования и науки утвердило программу для школьников за границей, которая предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента. Эта программа является частью плана уменьшения учебной нагрузки на украинских детей за рубежом.

Об этом говорится на сайте Минобразования.

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Как отмечают в министерстве, соответствующая программа является частью плана уменьшения учебной нагрузки на украинских детей за рубежом, ведь многие из них учится в местных школах, продолжая получать украинское образование дистанционно.

"Теперь министерство планирует официально ввести модель, по которой ученики за рубежом смогут составлять для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента и смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах. За другие предметы, такие как математика, естественные науки и т.п., украинская школа будет выставлять оценки соответственно в справку из зарубежной школы", — разъясняют в ведомстве.

Согласно подсчетам Министерства образования и науки, на конец прошлого года за границей находились около 500 тысяч украинских детей школьного возраста.

"Каждый ребенок важен для государства. Мы понимаем, что за границей дети, как правило, обязаны посещать местную школу. Поэтому обучение еще и в украинском заведении может быть сложным из-за двойной нагрузки для ребенка. Чтобы избежать этого, но сохранить украинским детям связь c родной страной, мы создали эту образовательную программу, которая предусматривает изучение только украинского компонента — языка, литературы, истории и других предметов, которые не изучают в зарубежных школах", — говорит министр образования и науки Оксен Лесовой.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине с 1 сентября 2,5 тысячи школ будет работать в дистанционном режиме. Всего в Украине работает 13 тысяч заведений среднего образования.

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