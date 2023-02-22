Не вдалося заманити людей: на путінському концерті у "Лужниках" пустують цілі сектори

Стадіон "Лужники"

На путінському концерті в "Лужниках" пустують цілі сектори. Пропагандистам рф не вдалося заманити людей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".

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За 45 хвилин до початку цинічного концерту трибуни стадіону не заповнені навіть наполовину. Збір гостей завершився о 13:00 МСК.

Організатори концерту повідомили, що після його початку покинути "Лужники" буде неможливо, адже всі двері зачинять.

Стадіон зовсім не опалюється. Кореспондент "Можем объяснить" повідомив, що там дуже холодно. Гостей намагаються зігріти пледами та чаєм. До того ж їм роздають сосиски в тісті.

У "Лужниках" величезна кількість патріотичної символіки, а саме — триколори, Андріївські хрести і герби СРСР. Сцену прикрасили прапорами радянських стрілецьких дивізій із гаслом "Смерть німецьким загарбникам".

"Людей звозять на мітинг під загрозою звільнення. "Нас змусили", — розповів співробітник управи Нижньогородського району москви.

Нагадаємо, в росії шукають масовку, яка прийде на концерт у Лужниках 22 лютого, де має виступити путін. За участь потенційним учасникам пропонують 500 рублів та можливість подивитися на зірок російської естради.

Також ми писали, що російський юрист та блогер Марк Фейгін сказав, що президент росії володимир путін настільки ізольований і недоступний, що постає питання: хто насправді керує росією. Між поведінкою Зеленським і путіним видно значний контраст.