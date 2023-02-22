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Не удалось заманить людей: на путинском концерте в "Лужниках" пустуют целые сектора

22 февраля 2023 13:44
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Не удалось заманить людей: на путинском концерте в "Лужниках" пустуют целые сектора
Стадион "Лужники"
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

На путинском концерте в "Лужниках" пустуют целые сектора. Пропагандистам рф не удалось заманить людей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

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Подробности

За 45 минут до начала циничного концерта трибуны стадиона не заполнены даже наполовину. Сбор гостей завершился в 13:00 МСК.

Концерт в России

Организаторы концерта сообщили, что после его начала покинуть "Лужники" будет невозможно, ведь все двери закроют.

Стадион совсем не отапливается. Корреспондент "Можем объяснить" сообщил, что там очень холодно. Гостей пытаются согреть пледами и чаем. К тому же им раздают сосиски в тесте.

В "Лужниках" огромное количество патриотической символики, а именно — триколоры, Андреевские кресты и гербы СССР. Сцену украсили флагами советских стрелковых дивизий с лозунгом "Смерть немецким захватчикам".

Концерт в России

"Людей свозят на митинг под угрозой увольнения. Нас заставили" , — рассказал сотрудник управы Нижегородского района москвы.

Напомним, в россии ищут массовку, которая придет на концерт в "Лужниках" 22 февраля, где должен выступить путин. За участие потенциальным участникам предлагают 500 рублей и возможность посмотреть звезд российской эстрады.

Также мы писали, что российский юрист и блогер Марк Фейгин сказал, что президент россии владимир путин настолько изолирован и недоступен, что возникает вопрос: кто на самом деле руководит россией. Между поведением Зеленского и путина виден значительный контраст.

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