Дощ на Сході і сніг на Заході: прогноз погоди в Україні 16 березня

На заході сніг, у Карпатах можливі лавини

У західних регіонах України, сьогодні, 16 березня, очікується мокрий сніг. У трьох східних областях, навпаки — ітиме дощ, а зранку спостерігатиметься туман.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Сніг, дощ і туман

Протягом поточної доби на Заході України очікується мокрий сніг, подекуди навіть налипання мокрого снігу.

На сході, у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях прогнозують дощі.

В усіх інших регіонах України без опадів, хіба що на півночі протягом дня пройде невеликий дощ.

Температура повітря у північних, західних областях та на Вінниччині очікується близько +4…+9 градусів.

У інших регіонах України потеплішає до +8…+13.

Прогноз від народної синоптикині

Відома народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 16 березня в Україні очікується мінлива погода.

"Західне похолодання пошириться східніше — у багатьох областях стане значно свіжіше", — повідомила вона.

Відповідно до прогнозу, у західних, північних та більшості центральних областей завтра протягом дня передбачається лише +3…+8 градусів. На сході України, у південній частині, місцями у центрі ще тепліше, +8…+14 градусів.

Діденко також зазначила, що діяльність атмосферних фронтів зумовить вологу погоду в усій Україні.

"Очікуються невеликі дощі, можливо з мокрим снігом — залежно від температури повітря. Або просто щільна хмарність. Опади — не тривалі, з перервами та проясненнями", — йшлося у повідомленні.

Лавини в Карпатах

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) 16 березня очікується на високогір'ї Івано-Франківської області.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується на високогір'ї Закарпатської області.

А про низьку сніголавинну небезпеку (1 рівень) 15-16 березня попереджають у горах Львівської та Чернівецької областей.

У цей час рекомендується утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, у Верховній Раді виступають за термінове закінчення опалювального сезону. У деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити вже наступного тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.

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