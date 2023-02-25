Мокрий сніг із дощем, але дуже тепло: в Укргідрометцентрі розповіли про погоду на завтра
У неділю, 26 лютого, в Україні очікується хмарна погода. У південній частині, у східних та Дніпропетровській областях дощ; температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла, на Одещині та Криму місцями 13-18 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
На решті території країни очікується мокрий сніг із дощем, удень у північних регіонах без істотних опадів. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Карпатах сніг, температура протягом доби 1-6 градусів морозу.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Погода на Київщині
Очікується похмура погода. Вночі невеликий мокрий сніг із дощем, удень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура в області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Києві вночі близько 0, вдень 3-5 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні вже незабаром почне знову тішити українців теплом. Після "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.