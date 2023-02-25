Прогноз погоды на 26 февраля: ожидается дождь и потепление до +16

Во многих регионах Украины прогнозируются дожди

В большинстве регионов Украины завтра, 26 февраля, ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега. Также почти по всей территории нашего государства будет плюсовая температура.

Об этом сообщает Meteoprog.com.

Прогноз погоды на 26 февраля.

В западных областях пройдет небольшой снег, мокрый снег, в Карпатах умеренный. На дорогах кое-где гололедица. Ветер западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1°С, днем -1...+4°С. В Карпатах в течение суток -6...-1°С.

В северных областях ночью местами дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +2...+7°С.

В центральном регионе ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем умеренный дождь с мокрым снегом. Местами налипает мокрый снег, туман. Ветер ночью юго-западный, 5-10 м/с, днем переменные направления, 3-8 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…+6°С

На юге Украины ночью небольшой дождь, днем в Одесской области местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днем в Одесской области северо-восточный, 3-8 м/с; в Крыму и Приазовье юго-западный, 7-12 м/с, порывы кое-где до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +6…+11°С, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +12…+16°С.

В восточной части ночью небольшой дождь, днем в Харьковской и Луганской областях умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +2...+7°С, днем +1...+6°С, в Донецкой и Луганской областях +6...+12°С.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.