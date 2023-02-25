Прогноз погоди на 26 лютого: очікується дощ та потепління до +16

У багатьох регіонах України прогнозуються дощі

У більшості регіонів України завтра, 26 лютого, очікуються опади у вигляді дощу або мокрого снігу. Також майже на всій території нашої держави буде плюсова температура.

Про це повідомляє Meteoprog.com.

Прогноз погоди на 26 лютого

У західних областях пройде невеликий сніг, мокрий сніг, у Карпатах помірний. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1°С, вдень -1...+4°С. У Карпатах протягом доби -6...-1°С.

У північних областях вночі місцями пройде дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+2°С, вдень +2...+7°С.

У центральному регіоні вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень помірний дощ з мокрим снігом. Місцями налипання мокрого снігу, туман. Вітер вночі південно-західний, 5-10 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря протягом доби +1…+6°С

На півдні України вночі невеликий дощ, вдень на Одещині місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень на Одещині північно-східний, 3-8 м/с; у Криму та Приазов'ї південно-західний, 7-12 м/с, пориви подекуди до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10°С, вдень +6…+11°С, на півдні Одеської області, у Криму та Приазов'ї +12…+16°С.

У східній частині вночі очікується невеликий дощ, вдень у Харківській та Луганській областях помірний дощ із мокрим снігом. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час +2...+7°С, вдень +1...+6°С, у Донецькій та Луганській областях +6...+12°С.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.