Погода в Україні на 20 лютого - подробиці

Весна вже поряд: народна синоптикиня розповіла, коли настане потепління
В Україні на 20 лютого прогнозується морозна погода. При цьому очікуються опади у вигляді мокрого снігу на сході та південному сході країни.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталія Діденко.
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Погода в Україні
Температура повітря 20 лютого складе +2...+5°С, на заході та півдні +4...+8°С, на сході -1...+3°С. Вітер завтра буде північно-західний, західний, як і належить передвесняній ситуації — бадьорий, рвучкий.
Опади
"Вночі та вранці дощ та мокрий сніг пройдуть на сході та південному сході України. Вночі та вранці переважно дощ у південній частині. Увечері у понеділок очікується мокрий сніг у західних областях плюс Житомирщина, Вінницька та Київська", — йдеться у повідомленні.
Погода у Києві
У Києві 20 лютого протягом дня очікується близько +2…+4 градусів тепла. Більшість доби — без опадів, увечері пройде мокрий сніг.
Прогноз на весну
"Найближчого тижня делікатно натякатиме зими, що настав час збирати валізи. Опади чергуватимуться з перспективним сонцем, вітер майже весь час ганятиметься за хмарами, буде поривчастим, до сильного, вночі градуси намагатимуться пірнути вниз (особливо 23 і 28 лютого), проте все ж таки вдень перемагатимуть, нехай і скромні, але "плюси", — написала Наталія Діденко й уточнила, що за попередніми прогнозами, березень розпочнеться в Україні потеплінням, особливо у південній частині, центральних та східних областях.
Нагадаємо, що на Україну насувається потепління. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.
Так, вже найближчим часом погода в Україні знову почне радувати теплом. За прогнозами синоптиків, середня температура повітря навесні може бути вищою за норму на 1-2⁰С.
"Така температура повітря в лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів", — йдеться у повідомленні.
Проте в Україні можливі затоки арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.