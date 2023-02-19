Погода в Украине на 20 февраля - подробности

Весна уже рядом: народный синоптик рассказала, когда наступит потепление
В Украине на 20 февраля прогнозируется морозная погода. При этом ожидаются осадки в виде мокрого снега на востоке и юго-востоке страны.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Украине
Температура воздуха 20 февраля составит +2…+5°С, на западе и юге +4…+8°С, на востоке -1…+3°С. Ветер завтра будет северо-западный, западный, как и положено предвесенней ситуации — бодрый, порывистый.
Осадки
"Ночью и утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины. Ночью и утром преимущественно дождь в южной части. Вечером в понедельник ожидается мокрый снег в западных областях плюс Житомирщина, Винницкая и Киевская", — говорится в сообщении.
Погода в Киеве
В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около +2…+4 градусов тепла. Большая часть суток — без осадков, вечером пройдет мокрый снег.
Прогноз на весну
"Ближайшую неделю деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы. Осадки будут чередоваться с перспективным солнцем, ветер будет почти все время гоняться за облаками, будет порывистым, до сильного, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но "плюсы", — написала Наталья Диденко и уточнила, что по предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.
Напомним, что на Украину надвигается потепление. Синоптики прогнозируют раннюю весну и аномально теплую температуру.
Так, уже в ближайшее время погода в Украине начнет снова радовать теплом. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха весной может быть выше нормы на 1-2⁰С.
"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов", — говорится в сообщении.
Тем не менее в Украине возможны заливы арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.