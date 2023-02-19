Погода в Украине на 20 февраля - подробности

Прогноз погоды в Украине на 20 февраля

В Украине на 20 февраля прогнозируется морозная погода. При этом ожидаются осадки в виде мокрого снега на востоке и юго-востоке страны.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

Температура воздуха 20 февраля составит +2…+5°С, на западе и юге +4…+8°С, на востоке -1…+3°С. Ветер завтра будет северо-западный, западный, как и положено предвесенней ситуации — бодрый, порывистый.

Осадки

"Ночью и утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины. Ночью и утром преимущественно дождь в южной части. Вечером в понедельник ожидается мокрый снег в западных областях плюс Житомирщина, Винницкая и Киевская", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около +2…+4 градусов тепла. Большая часть суток — без осадков, вечером пройдет мокрый снег.

Прогноз на весну

"Ближайшую неделю деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы. Осадки будут чередоваться с перспективным солнцем, ветер будет почти все время гоняться за облаками, будет порывистым, до сильного, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но "плюсы", — написала Наталья Диденко и уточнила, что по предварительным прогнозам, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Напомним, что на Украину надвигается потепление. Синоптики прогнозируют раннюю весну и аномально теплую температуру.

Так, уже в ближайшее время погода в Украине начнет снова радовать теплом. По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха весной может быть выше нормы на 1-2⁰С.

"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов", — говорится в сообщении.

Тем не менее в Украине возможны заливы арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.