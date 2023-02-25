Мокрый снег с дождем, но очень тепло: в Укргидрометцентре рассказали про погоду на завтра

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля

В воскресенье, 26 февраля в Украине ожидается облачная погода. В южной части, в восточных и Днепропетровской областях дождь; температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в Одесской и Крыму местами 13-18 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На остальной территории страны ожидается мокрый снег с дождем, днем в северных регионах без существенных осадков. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Карпатах снег, температура в течение суток 1-6градусов мороза.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

Погода на Киевщине

Ожидается пасмурная погода. Ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.

