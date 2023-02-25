Мокрый снег с дождем, но очень тепло: в Укргидрометцентре рассказали про погоду на завтра
В воскресенье, 26 февраля в Украине ожидается облачная погода. В южной части, в восточных и Днепропетровской областях дождь; температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в Одесской и Крыму местами 13-18 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
-
Константиновка в огне: российская армия использует фосфорные снаряды
-
Грэм Поттер получил угрозы в убийстве его и семьи: что будет делать тренер "Челси"
-
Оккупанты уничтожили в Авдеевке школу, которую в 2021 году полностью реконструировали
-
"Глобальный центр силы и смелости сейчас здесь": Зеленский рассказал про отвагу украинцев в войне
-
Правительство Британии бесплатно предоставит украинским беженцам 3000 билетов на Евровидение
-
С памятника репрессированным украинцам в Петербурге убрали слова "невинно убиенным"
-
Орбан снова за свое: Венгрия колеблется, кто же виноват в войне в Украине
-
Капитан Зинченко привел "Арсенал" к победе, а Миколенко уступил "Эвертону"
-
В Мариуполе снова горел зерновой терминал
-
Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела
Погода в Украине
На остальной территории страны ожидается мокрый снег с дождем, днем в северных регионах без существенных осадков. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Карпатах снег, температура в течение суток 1-6градусов мороза.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.
Погода на Киевщине
Ожидается пасмурная погода. Ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Киеве ночью около 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла.
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением.