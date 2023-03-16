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​​​Ненастье в Украине: в каких областях сегодня будет больше всего идти снег

16 марта 2023 08:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Дождь на Востоке и снег на Западе: прогноз погоды в Украине 16 марта
На западе снег, в Карпатах возможны лавины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В западных регионах Украины, 16 марта, ожидается мокрый снег. В трех восточных областях, наоборот, будет идти дождь, а утром будет наблюдаться туман.

Об этом сообщает прессслужба Укргидрометцентра.

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Снег, дождь и туман

В течение текущих суток на Западе Украины ожидается мокрый снег, иногда даже налипание мокрого снега.

На востоке, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях прогнозируют дожди.

Во всех регионах Украины без осадков, разве что на севере в течение дня пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в северных, западных областях и Винницкой области ожидается около +4…+9 градусов.

В других регионах Украины потеплеет до +8…+13.

Прогноз погоды в Украине на 16 февраля.

Прогноз от народного синоптика

Известный народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что 16 марта в Украине ожидается переменная погода.

"Западное похолодание распространится восточнее — во многих областях станет значительно свежее", — сообщила она.

Согласно прогнозу, в западных, северных и большинстве центральных областей завтра в течение дня предполагается только +3…+8 градусов. На востоке Украины, в южной части, местами в центре еще теплее +8…+14 градусов.

Диденко также отметила, что деятельность атмосферных фронтов обусловит влажную погоду по всей Украине.

"Ожидаются небольшие дожди, возможно, с мокрым снегом — в зависимости от температуры воздуха. Или просто плотная облачность. Осадки — не длительные, с перерывами и прояснениями", — говорилось в сообщении.

Лавины в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 16 марта ожидается высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

А о низкой снеголавинной опасности (1 уровень) 15-16 марта предупреждают в горах Львовской и Черновицкой областей.

В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, в Верховной Раде выступают за срочное окончание отопительного сезона. В некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить уже на следующей неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.

Фото: Pixabay

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