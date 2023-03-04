Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на завтра

Прогноз погоди в Україні на 5 березня

У неділю, 5 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західних та північних областях очікується невеликий сніг, удень у Карпатському регіоні невеликий сніг із дощем, на решті території без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні 5 березня очікується західний вітер, 7-12 м/с, уночі місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, удень 0-5 градусів тепла; у південній частині вночі 0-5 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

Погода в Київській області

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Уночі очікується невеликий сніг, удень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура в області вночі 1-6 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла. У Києві вночі 3-5 градусів морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розробили кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні України.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні становить 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.

В Укргідрометцентрі зазначили, що абсолютний мінімум температури становить -20...-37°C морозу, на Закарпатті та у південній частині -10...-27°C; абсолютний максимум - +19...+29°C, у Карпатах +14...+15°C.