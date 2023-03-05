Прогноз погоды в Украине на сегодня - погода 5 марта

Небольшой снег с дождем и порывы ветра: синоптики рассказали о погоде сегодня
В воскресенье, 5 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях ожидается небольшой снег, днем в Карпатском регионе небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Украине
В Украине 5 марта ожидается западный ветер 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла; в южной части ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.
Погода в Киевской области
В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура в области ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. В Киеве ночью 3-5 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла.
Напомним, что в Укргидрометцентре разработали климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.
В Укргидрометцентре отметили, что абсолютный минимум температуры составляет -20...-37°C мороза, в Закарпатье и южной части -10...-27°C; абсолютный максимум - +19...+29°C, в Карпатах +14...+15°C.