Нідерланди виселяють українських біженців? Який важливий проєкт закривають
Нідерланди зупиняють програму розміщення в родинах біженців з України, тепер житло доведеться шукати самостійно або ж мешкати в притулку. Причиною закриття цієї програми є мала кількість біженців та сімей, що беруть їх до себе.
Про це повідомляє RefugeeHomeNL.
Чому Нідерланди згортають програму розміщення українців у родинах
Зазначається, що програма розміщення українських біженців у сім'ях Нідерландів триває всього 3 місяці. Проект RefugeeHomeNL підтримується благодійними організаціями та Міністерством юстиції та безпеки та спрямований на відбір і підтримку сімей, які готові брати до себе біженців.
За словами організаторів, програма діє до 31 грудня 2023 року. Однак з початку наступного року проєкт закривають через:
- зменшення кількості гостей та сімей, які беруть їх до себе;
- біженці віддають перевагу містам та регіонам, де відсутні доступні подібні сім’ї;
- біженці мають запит на більш структурні рішення щодо житла в Нідерландах.
Чи можна буде ще укласти угоди
Нові угоди про сумісне проживання можна буде скласти цього місяця, однак вони будуть останніми. Також українцям допоможуть із переїздом після того, як термін проживання в нідерландській родині закінчиться.
"Ви все ще маєте право на отримання підтримки в Нідерландах. Якщо ви зараз перебуваєте в муніципальному чи приватному притулку та шукаєте альтернативу, зверніться до муніципалітету щодо доступних варіантів. Ви також можете розглянути можливість знайти самостійне житло: оренду, покупку, поселення в гуртожитки чи готелі", — повідомляють організатори проєкту.
Нагадаємо, що з 4 вересня 2023 року в Нідерландах тимчасовий захист для біженців з України без українського громадянства буде скасовано. Йдеться про приблизно 2900 осіб інших національностей, які покинули Україну через війну.