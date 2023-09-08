Нидерланды выселяют украинских беженцев? Какой важный проект закрывают

Женщина сидит на вокзале с чемоданом. Фото: freepik.com

Нидерланды останавливают программу размещения в семьях беженцев из Украины, теперь жилье придется искать самостоятельно или жить в приюте. Причиной закрытия этой программы является малое количество беженцев и семей, берущих их к себе.

Об этом сообщает RefugeeHomeNL.

Читайте также:

Почему Нидерланды сворачивают программу размещения украинцев в семьях

Программа размещения украинских беженцев в семьях Нидерландов длится всего 3 месяца. Проект RefugeeHomeNL поддерживается благотворительными организациями и Министерством юстиции и безопасности и направлен на отбор и поддержку семей, готовых брать к себе беженцев.

По словам организаторов, программа действует до 31 декабря 2023 года. Однако с начала следующего года проект закрывают из-за:

уменьшение количества гостей и семей, принимающих их у себя;

беженцы предпочитают города и регионы, где отсутствуют доступные подобные семьи;

у беженцев есть запрос на более структурные решения относительно жилья в Нидерландах.

Можно ли еще заключить соглашения

Новые соглашения о совместном проживании можно будет заключить в этом месяце, однако они будут последними. Также украинцам помогут с переездом после того, как срок проживания в нидерландской семье истечет.

"Вы все еще имеете право на получение поддержки в Нидерландах. Если вы сейчас находитесь в муниципальном или частном приюте и ищете альтернативу, обратитесь к муниципалитету относительно доступных вариантов. Вы также можете рассмотреть возможность найти самостоятельное жилье: аренду, покупку, поселение в общежития или гостиницы", — сообщают организаторы проекта.

Напомним, что с 4 сентября 2023 года в Нидерландах временная защита для беженцев из Украины без украинского гражданства будет отменена. Речь идет о примерно 2900 лицах других национальностей, покинувших Украину из-за войны.