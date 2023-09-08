Нидерланды выселяют украинских беженцев? Какой важный проект закрывают
Нидерланды останавливают программу размещения в семьях беженцев из Украины, теперь жилье придется искать самостоятельно или жить в приюте. Причиной закрытия этой программы является малое количество беженцев и семей, берущих их к себе.
Об этом сообщает RefugeeHomeNL.
Почему Нидерланды сворачивают программу размещения украинцев в семьях
Программа размещения украинских беженцев в семьях Нидерландов длится всего 3 месяца. Проект RefugeeHomeNL поддерживается благотворительными организациями и Министерством юстиции и безопасности и направлен на отбор и поддержку семей, готовых брать к себе беженцев.
По словам организаторов, программа действует до 31 декабря 2023 года. Однако с начала следующего года проект закрывают из-за:
- уменьшение количества гостей и семей, принимающих их у себя;
- беженцы предпочитают города и регионы, где отсутствуют доступные подобные семьи;
- у беженцев есть запрос на более структурные решения относительно жилья в Нидерландах.
Можно ли еще заключить соглашения
Новые соглашения о совместном проживании можно будет заключить в этом месяце, однако они будут последними. Также украинцам помогут с переездом после того, как срок проживания в нидерландской семье истечет.
"Вы все еще имеете право на получение поддержки в Нидерландах. Если вы сейчас находитесь в муниципальном или частном приюте и ищете альтернативу, обратитесь к муниципалитету относительно доступных вариантов. Вы также можете рассмотреть возможность найти самостоятельное жилье: аренду, покупку, поселение в общежития или гостиницы", — сообщают организаторы проекта.
Напомним, что с 4 сентября 2023 года в Нидерландах временная защита для беженцев из Украины без украинского гражданства будет отменена. Речь идет о примерно 2900 лицах других национальностей, покинувших Украину из-за войны.