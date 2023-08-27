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Очільник Київської ОВА розповів, як облаштовують шкільні укриття в області

27 серпня 2023 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Очільник Київської ОВА розповів, як облаштовують шкільні укриття в області
Діти сидять в укритті. Фото: xm-inside.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що в області відновили об’єкти цивільного захисту та базові укриття в 884 школах. За його словами, наразі активно ведеться процес облаштування ще понад 150 бомбосховищ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як облаштовують укриття для шкіл на Київщині

"Завдяки допомозі наших партнерів із регіону Іль-де-Франс, школи Київської області отримали 1000 планшетів. Щоб пройти без проблем опалювальний сезон, навчальним закладам передали 150 генераторів. Крім того, закупили 45 шкільних автобусів, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. 18 автобусів уже передали громадам, ще 27 — передамо протягом вересня", — розповів Кравченко.

Яка ситуація з укриттями в Києві та області

Нагадаємо, що в Печерському районі столиці провели урочисте відкриття бомбосховища — з перерізанням червоної  стрічки та запрошенням цілої делегації посадовців. Укриття розміщується на вулиці Лютеранській.

Також ми писали, що тема укриттів досі залишається актуальною, адже виділяють на їхнє будівництво та ремонт шалені гроші, а по факту як не замок на дверях, так стеля падає на голову. Мер столиці ще кілька місяців тому почав перевірку всіх укриттів по Києву і щоразу наголошує містянам користуватися мапою укриттів, аби оперативно потрапити до сховища. Новини.LIVE спустилося в одне з укриттів у Солом'янському районі Києва, й умови перебування там шокували.

Додамо, що в Борисполі повідомили про підозру посадовцю відділу освіти міськради та директору товариства за завдання збитків громаді в розмірі понад 86 тисяч гривень під час ремонту укриття в дитячому садочку.

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