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У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття: навіть стрічку перерізали

24 серпня 2023 11:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття: навіть стрічку перерізали
У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття. Фото: Печерська РДА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Печерському районі столиці провели урочисте відкриття бомбосховища — з перерізанням червоної  стрічки та запрошенням цілої делегації посадовців. Укриття розміщується на вулиці Лютеранській.

Про це йдеться на сторінці Печерської РДА.

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"Урочисте" відкриття бомбосховища

У Києві зʼявилось ще одне укриття в центрі міста на вулиці Лютеранській. Зрозуміло, що під час війни такі споруди є життєво необхідними, столичні чиновники чомусь вирішили влаштувати цілий "урочистий" захід з відкриттям.

За словами голови Печерської РДА Наталії Кондрашової, в укритті замінено електромережу, каналізацію та водопостачання, встановлено систему пожежної безпеки та вентиляції повітря, приміщення обладнано меблями та захисними елементами відповідно до нормативних показників. Загалом термін реалізації проєкту склав 4 місяці.

Укриття розраховане на 200 осіб. Ремонт бомбосховища реалізовано Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні в партнерстві з Печерською РДА. Це перший досвід втілення такого проєкту у межах столиці.

 

У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття. Фото: Печерська РДА

 

У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття. Фото: Печерська РДА

 

У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття. Фото: Печерська РДА

 

У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття. Фото: Печерська РДА

 

У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття. Фото: Печерська РДА

 

У Києві з пафосом "урочисто" відкрили укриття. Фото: Печерська РДА

Нагадаємо, раніше ми писали, що тема укриттів досі залишається актуальною, адже виділяють на їхнє будівництво та ремонт шалені гроші, а по факту як не замок на дверях, так стеля падає на голову. Мер столиці ще кілька місяців тому почав перевірку всіх укриттів по Києву і щоразу наголошує містянам користуватися мапою укриттів, аби оперативно потрапити до сховища.

Додамо, Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі овочерізок в укриття. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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