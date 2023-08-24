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В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие: даже ленту перерезали

24 августа 2023 11:52
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие: даже ленту перерезали
В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие. Фото: Печерская РГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Печерском районе столицы провели торжественное открытие бомбоубежища с перерезанием красной ленты и приглашением целой делегации чиновников. Укрытие находится на улице Лютеранской.

Об этом говорится на странице Печерской РГА.

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В Киеве появилось еще одно укрытие в центре города по улице Лютеранской. Понятно, что во время войны такие сооружения жизненно необходимы, столичные чиновники почему-то решили устроить целое "торжественное" мероприятие с открытием.

По словам председателя Печерской РГА Натальи Кондрашовой, в укрытии заменены электросеть, канализация и водоснабжение, установлена система пожарной безопасности и вентиляции воздуха, помещение оборудовано мебелью и защитными элементами в соответствии с нормативными показателями. В общей сложности срок реализации проекта составил 4 месяца.

Укрытие рассчитано на 200 человек. Ремонт бомбоубежища реализован Программой развития ООН (ПРООН) в Украине в партнерстве с Печерской РГА. Это первый опыт воплощения такого проекта в столице.

 

В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие. Фото: Печерская РГА

 

В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие. Фото: Печерская РГА

 

В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие. Фото: Печерская РГА

 

В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие. Фото: Печерская РГА

 

В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие. Фото: Печерская РГА

 

В Киеве с пафосом "торжественно" открыли укрытие. Фото: Печерская РГА

Напомним, ранее мы писали, что тема укрытий до сих пор остается актуальной, ведь выделяют на их строительство и ремонт сумасшедшие деньги, а по факту как не замок на дверях, так потолок падает на голову. Мэр столицы еще несколько месяцев назад начал проверку всех укрытий по Киеву и каждый раз подчеркивает горожанам пользоваться картой укрытий, чтобы оперативно попасть в хранилище.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении начальнице отдела Управления образования Днепровской РГА в растрате средств при закупке овощерезок в укрытие. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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