Глава Киевской ОВА рассказал, как обустраивают школьные укрытия в области

Дети сидят в укрытии. Фото: xm-inside.com

Руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в области восстановили объекты гражданской защиты и базовые укрытия в 884 школах. По его словам, сейчас активно ведется процесс обустройства еще более 150 бомбоубежищ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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"Благодаря помощи наших партнеров из региона Иль-де-Франс школы Киевской области получили 1000 планшетов. Чтобы пройти без проблем отопительный сезон, учебным заведениям передали 150 генераторов. Кроме того, закупили 45 школьных автобусов, чтобы подвозить детей в учебные заведения. 18 автобусов — уже передали общинам, еще 27 — передадим в течение сентября", — рассказал Кравченко.

Какая ситуация с укрытиями в Киеве и области

Напомним, что в Печерском районе столицы провели торжественное открытие бомбоубежища с перерезанием красной ленты и приглашением целой делегации чиновников. Укрытие находится на улице Лютеранской.

Также мы писали, что тема укрытий до сих пор остается актуальной, ведь выделяют на их строительство и ремонт сумасшедшие деньги, а по факту как не замок на дверях, так и потолок падает на голову. Мэр столицы еще несколько месяцев назад начал проверку всех укрытий по Киеву и каждый раз подчеркивает горожанам пользоваться картой укрытий, чтобы оперативно попасть в хранилище. Новини.LIVE спустилось в одно из укрытий в Соломенском районе Киева, и условия пребывания там шокировали.

Добавим, что в Борисполе сообщили о подозрении должностному лицу отдела образования горсовета и директору общества за нанесение ущерба общине в размере более 86 тысяч гривен во время ремонта укрытия в детском саду.