Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Глава Киевской ОВА рассказал, как обустраивают школьные укрытия в области arrow

Глава Киевской ОВА рассказал, как обустраивают школьные укрытия в области

27 августа 2023 00:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Глава Киевской ОВА рассказал, как обустраивают школьные укрытия в области
Дети сидят в укрытии. Фото: xm-inside.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в области восстановили объекты гражданской защиты и базовые укрытия в 884 школах. По его словам, сейчас активно ведется процесс обустройства еще более 150 бомбоубежищ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также:

Как обустраивают укрытия для школ в Киевской области

"Благодаря помощи наших партнеров из региона Иль-де-Франс школы Киевской области получили 1000 планшетов. Чтобы пройти без проблем отопительный сезон, учебным заведениям передали 150 генераторов. Кроме того, закупили 45 школьных автобусов, чтобы подвозить детей в учебные заведения. 18 автобусов — уже передали общинам, еще 27 — передадим в течение сентября", — рассказал Кравченко.

Какая ситуация с укрытиями в Киеве и области

Напомним, что в Печерском районе столицы провели торжественное открытие бомбоубежища с перерезанием красной ленты и приглашением целой делегации чиновников. Укрытие находится на улице Лютеранской.

Также мы писали, что тема укрытий до сих пор остается актуальной, ведь выделяют на их строительство и ремонт сумасшедшие деньги, а по факту как не замок на дверях, так и потолок падает на голову. Мэр столицы еще несколько месяцев назад начал проверку всех укрытий по Киеву и каждый раз подчеркивает горожанам пользоваться картой укрытий, чтобы оперативно попасть в хранилище. Новини.LIVE спустилось в одно из укрытий в Соломенском районе Киева, и условия пребывания там шокировали.

Добавим, что в Борисполе сообщили о подозрении должностному лицу отдела образования горсовета и директору общества за нанесение ущерба общине в размере более 86 тысяч гривен во время ремонта укрытия в детском саду.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 26 августа: авиакатастрофа в Житомирской области и возвращение детей с ВОТ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз