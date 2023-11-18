Одяг на роки та найсмачніша ковбаса — розвіюємо популярний міф про життя в СРСР
Люди, які ностальгують по життю в Радянському Союзі, згадують "найсмачніші" продукти та одяг, який нібито не зношувався. Проте більшість таких спогадів неправдиві.
Новини.LIVE розвінчує такий міф про життя в СРСР.
"Якісні" товари та одяг у СРСР
Досить популярний міф про "легендарну радянську якість" не підтверджується жодними історичними фактами.
У 1952 році радянське керівництво вперше звернулося до питання якості продовольчих та промислових товарів. Тоді на місця відправляли директиви з вимогою покращити асортимент та його якість, однак це не допомогло повністю задовольнити попит населення.
До прикладу — у швейній промисловості 60-70% продукції становив одяг масового споживання, а товари покращеної та вищої якості — не більше 30 та 10% відповідно.
Різниця між ними була у різному рівні контролю якості, а також у кваліфікації працівників, що були задіяні у виробництві.
У 1963 році відсоток браку одягу становив 33%, брак шкіряного взуття 30%, холодильників 25%, швейних машин 36%, магнітофонів 66% та навіть алюмінієвого посуду — 92%.
Також ряд порушень було виявлено у харчовій промисловості — невідповідність смаку та запаху ковбаси, пряники з пліснявою, гнилі овочі. Такі дані було отримано під час перевірок й радянська статистика це визнавала.
Пізніше кількість браку в Союзі скоротилася, проте проблема все одно залишилася. Тоді з дефектами виходили великі партії одягу, а багато товарів не відповідали Держстандартам.
У 1970 році масштабна перевірка виявила, що лише 23% підприємств випускають продукцію, яка відповідає всім вимогам.
Не зважаючи на те, що на радянських підприємствах діяла система прямої відповідальності за якість продукції, що випускається — організації не були зацікавлені в її підвищенні.
Також в СРСР не було єдиного органу, який мав повноваження, щоб стежити за якістю товарів, а планові комісії та інспекції не докладали зусиль у боротьбі з браком.
Нагадаємо, що в епоху Радянського Союзу образ типової жінки відразу представляється таким: хустка на голові, довга сукня або спідниця, проста блузка і відсутність косметики. Щодо волосся на тілі, то гоління ніг було нонсенсом.
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