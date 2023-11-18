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Одежда на годы и самая вкусная колбаса – развеиваем популярный миф о жизни в СССР

18 ноября 2023 08:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Одежда на годы и самая вкусная колбаса – развеиваем популярный миф о жизни в СССР
Очередь за продуктами в магазине в СССР. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Люди, ностальгирующие по жизни в Советском Союзе, вспоминают "самые вкусные" продукты и якобы не изнашивающуюся одежду. Однако большинство таких воспоминаний неправдивы.

Новини.LIVE развенчивает такой миф о жизни в СССР.

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"Качественные" товары и одежда в СССР

Весьма популярный миф о "легендарном советском качестве" не подтверждается никакими историческими фактами.

В 1952 году советское руководство впервые обратилось к вопросу о качестве продовольственных и промышленных товаров. Тогда на места отправляли директивы с требованием улучшить ассортимент и качество, однако это не помогло полностью удовлетворить спрос населения.

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Продовольственный магазин в СССР. Фото: росСМИ

К примеру, в швейной промышленности 60-70% продукции составляла одежда массового потребления, а товары улучшенного и высшего качества не более 30 и 10% соответственно.

Разница между ними была в разном уровне контроля качества, а также в квалификации работников, задействованных в производстве.

В 1963 году процент нехватки одежды составлял 33%, нехватка кожаной обуви 30%, холодильников 25%, швейных машин 36%, магнитофонов 66% и даже алюминиевой посуды — 92%.

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Швейная фабрика в СССР. Фото: росСМИ

Также ряд нарушений был обнаружен в пищевой промышленности — несоответствие вкуса и запаха колбасы, пряники с плесенью, гнилые овощи. Такие данные были получены в ходе проверок и советская статистика это признавала.

Позже количество брака в Союзе сократилось, однако проблема все равно осталась. Тогда с дефектами выходили большие партии одежды, а многие товары не соответствовали ГОСТам.

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Очередь в продуктовом магазине в СССР. Фото: росСМИ

В 1970 году масштабная проверка показала, что только 23% предприятий выпускают продукцию, отвечающую всем требованиям.

Несмотря на то, что на советских предприятиях действовала система прямой ответственности за качество выпускаемой продукции, организации не были заинтересованы в ее повышении.

Также в СССР не было единого органа, который имел полномочия, чтобы следить за качеством товаров, а плановые комиссии и инспекции не прилагали усилия по борьбе с браком.

Напомним, что в эпоху Советского Союза образ типичной женщины сразу представляется таким: платок на голове, длинное платье или юбка, простая блузка и отсутствие косметики. Что касается волос на теле, то бритье ног было нонсенсом.

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