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Охоронець нацистського табору Йозеф Шютц помер у віці 102 роки

27 квітня 2023 02:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Охоронець нацистського табору Йозеф Шютц помер у віці 102 роки
Йозеф Шютц завжди заперечував, що працював охоронцем у таборі. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Найстаріша людина, засуджена за злочини, скоєні під час Голокосту, померла у віці 102 років. Звістка про його смерть з'явилася за тиждень після Дня пам'яті жертв Голокосту в Ізраїлі.

Про це пише "Израиль Сегодня" в Telegram.

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У червні минулого року Йозефа Шютца визнали винним у пособництві у вбивстві тисяч в’язнів у Заксенхаузені поблизу Берліна між 1942 і 1945 роками.

Його засудили до п’яти років тюремного ув’язнення, але він залишився на волі, поки чекав результату апеляції до Федерального суду.

Зауважимо, в Заксенхаузені під час Другої світової війни від голоду, примусової праці, медичних експериментів і вбивств з боку СС загинули десятки тисяч людей.

Там було ув'язнено понад 200 000 людей, включаючи політичних в'язнів, а також євреїв та ромів.

Нагадаємо, у Німеччині спростували новину про те, що на будівлі Бундесверу вивісили оголошення для українськиї військових, аби ті не використовували нацистську символіку. Це була пропаганда, яка ніби підтведжувала наратив про нацизм в Україні.

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