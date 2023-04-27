Охранник нацистского лагеря Йозеф Шютц скончался в возрасте 102 лет

Йозеф Шютц всегда отрицал, что работал охранником в лагере. Фото: REUTERS

Самый старый человек, осужденный за преступления, совершенные во время Холокоста, умер в возрасте 102 лет. Весть о его смерти появилась через неделю после Дня памяти жертв Холокоста в Израиле.

Об этом пишет "Израиль Сегодня" в Telegram.

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В июне прошлого года Йозеф Шютц был признан виновным в пособничестве в убийстве тысяч узников в Заксенхаузене вблизи Берлина между 1942 и 1945 годами.

Его приговорили к пяти годам тюремного заключения, но он остался на свободе, пока ждал результата апелляции в Федеральном суде.

Заметим, что в Заксенхаузене во время Второй мировой войны от голода, принудительного труда, медицинских экспериментов и убийств со стороны СС погибли десятки тысяч человек.

Там были заключены более 200 000 человек, включая политических заключенных, а также евреев и ромов.

Напомним, в Германии опровергли новость о том, что на здании Бундесвера вывесили объявления для украинских военных, чтобы те не использовали нацистскую символику. Это была пропаганда, которая будто бы подтверждала нарратив о нацизме в Украине.