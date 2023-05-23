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Окремі вагони у потязі: як війна посилила страх жінок бути згвалтованими

23 травня 2023 16:13
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вагони для жінок у потязі: психолог пояснила страх насильства
Люди на пероні. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні запустять пілотний проект з окремими жіночими купе в потягах, аби зменшити кількість фактів насильства і зробити поїздки більш безпечними та комфортними психологічно. На відповідну петицію громадян відреагувала Укрзалізниця, заявивши про підготовку пілотного проекту. 

Та чому цей проект не дасть результату і до чого тут страшні події в Бучі на початку повномасштабної війни, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповіла психологиня Оксана Сідун. 

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Оксана Сідун
Психологиня Оксана Сідун. Фото: Оксана Сідун 

"Пункт номер один — зараз у людей відгукуються старі травми сексуального насильства. У зв'язку з війною досвід піднявся і таким чином проектується на те, що відбувається. Але сексуальне насильство не залежить саме від чоловічої статі в купе. Якщо зробити виключно жіночий вагон або купе, то це не рішення", — вважає психологиня. 

На її думку, навіть у жіночому вагоні людина може не почувати себе захищеною. А якщо говорити про психологічний комфорт, то він залежить не від статі сусіда, яка їде поруч з вами, а від багатьох речей, навіть запаху його парфумів та почуття гумору. 

Петиция
Петиція про окремі вагони для жінок. Фото: Скріншот з сайту уряду 

"Ми живемо в полі того, як люди реагують на слово "насильство" після Бучі. Тому така реакція на петицію. Але чи підтверджене це заявами в поліцію щодо кількості фактів насильства у потягах? Якщо ні,  то маємо проблему з несвідомим страхом людини", — додала психологиня. 

Окрім того, вона вважає дискримінаційним створення вагонів лише для жінок. Адже є багато інших категорій людей, яким, можливо, було б комфортно їхати самим. Наприклад, військові. 

"Я їхала в купе з двома військовими. Вони почали випивати і одразу провідник подивився на мою реакцію. Цим самим він перевірив чи мені комфортно. Я вважаю, що освіта для провідників потрібна, щоб розуміти є ризики чи немає. І освіта для жінок потрібна, щоб уникнути таких речей", — підсумувала психологиня.

Нагадаємо, Укрзалізниця кілька місяців буде тестувати жіночі купе, після чого ухвалить рішення щодо їхнього постійного використання. Крім того, у нових вагонах будуть встановлені камери спостереження та кнопки виклику провідників.

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