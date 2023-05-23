Вагоны для женщин в поезде: психолог объяснила страх насилия

Люди на перроне. Фото: УНИАН

В Украине запустят пилотный проект с отдельными женскими купе в поездах, чтобы уменьшить количество фактов насилия и сделать поездки более безопасными и комфортными психологически. На петицию граждан отреагировала Укрзализныця, заявив о подготовке пилотного проекта.

Но почему этот проект не даст результата и при чем здесь страшные события в Буче в начале полномасштабной войны, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказала психолог Оксана Сидун.

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Психолог Оксана Сидун. Фото: Оксана Сидун

"Пункт номер один — сейчас у людей отзываются старые травмы сексуального насилия. В связи с войной опыт поднялся и таким образом проектируется на происходящее. Но сексуальное насилие не зависит именно от мужского пола в купе. Если будет исключительно женский вагон или купе, это не решение" , — считает психолог.

По ее мнению, даже в женском вагоне человек может не чувствовать себя защищенным. А если говорить о психологическом комфорте, то он зависит не от пола соседа, который едет рядом с вами, а от многих вещей, даже запаха его духов и чувства юмора.

Петиция об отдельных вагонах для женщин. Фото: Скриншот с сайта правительства

"Мы живем в поле того, как люди реагируют на слово "насилие" после Бучи. Поэтому такая реакция на петицию. Но подтверждено ли это заявлениями в полицию по количеству фактов насилия в поездах? Если нет, то имеем проблему с бессознательным страхом человека", — сказала психолог.

Кроме того, она считает дискриминационным создание вагонов только для женщин. Ведь есть многие другие категории людей, которым, возможно, было бы комфортно ехать самим. К примеру, военные.

"Я ехала в купе с двумя военными. Они начали выпивать и сразу проводник посмотрел на мою реакцию. Этим он проверил комфортно ли мне. Я считаю, что образование для проводников нужно, чтобы понимать есть риски или нет. И образование для женщин нужно, чтобы избежать таких вещей" , — подытожила психолог.

Напомним, Укрзализныця несколько месяцев будет тестировать женские купе, после чего примет решение об их постоянном использовании. Кроме того, в новых вагонах будут установлены камеры слежения и кнопки вызова проводников.